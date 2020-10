Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev se clasifican para el Masters

octubre 12, 2020 - 6:07 pm

El griego Stefanos Tsitsipas, número 5 del mundo, y el alemán Alexander Zverev, séptimo, son los clasificados 5 y 6 para el Masters de tenis de final de temporada, anunció este lunes 12 de octubre la ATP.

El torneo con los mejores de la temporada se llevará a cabo a mediados de noviembre en Londres y solo tiene dos puestos disponibles.

Los clasificados al ATP Finals se deciden por un sistema de puntos de acuerdo con los resultados obtenidos en los Grand Slams y en los Masters 1000 disputados en la temporada.

El día siguiente del final de Roland Garros, Tsitsipas, ganador en 2019 de la competencia que enfrenta a los ocho mejores del año, y Zverev, quien hizo lo propio en 2018, se unieron a los ya clasificados Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem y Daniil Medvedev.

