ExMenudo Rawy Torres cuenta la violencia vivida en la agrupación

octubre 22, 2020 - 2:55 pm

En los últimos días varios ex manudos se han pronunciado para contar el presunto abuso sexual, físico y emocional que pasaron adentro de la agrupación musical. Los elementos como Roy Roselló y Jonathan Montenegro en los días pasados expresaron su mala experiencia, ahora a esta polémica se suma la presencia de Rawy Torres.

Wilson R Torres, el cantante mejor conocido como Rawy Torres relató en una videollamada desde Miami. El artista perteneció a Menudo de 1988 a 1991, año en el que junto con sus compañeros Robert Avellanet, Jonathan Montenegro y Edward Aguilera, decidieron dejar el grupo después del incidente ocurrido en el aeropuerto cuando la policía aprehendió a Sergio Blass y Rubén Gómez por posesión de marihuana.

“El hecho de tener que trabajar estando enfermo, eso no hay otra forma de llamarlo, eso es maltrato, no son las condiciones adecuadas ni correctas. Por otro lado, un abuso verbal de desacreditar, de tirar por el suelo una participación, una ejecución, eso no es lo correcto. No te quiero repetir las palabras, pero si te voy a dar un sinónimo te voy a decir ‘eres una basura’, y junto con eso el demérito, ‘esto no sirve, lo que hiciste no sirve’, vamos a decir palabras soeces, palabras incorrectas, nada más el hecho de decir ‘tú no sirves o no lo estás haciendo bien’ imagínate esto produce decepción, tristeza, desánimo”, manifestó el intérprete en charla para el programa Ventaneando.

Torres con el paso de los años pudo pensar y reflexionar sobre lo vivido en el interior del quinteto puertorriqueño y llego a la conclusión que la situación generada por su manager Edgardo Díaz y su equipo “no era normal”.

“Ahora más que nunca, obviamente con la madurez me doy cuenta, te digo en aquel momento era como ‘wow, qué está pasando acá’, pero claro cuando todo eso se empieza a sumar con estos tratos de que ‘no sirves’, y los deméritos y las rebajas y las cosas, ya eso llegó al punto en que la copa se rompió”, mencionó.

Rawy aseguró que presenció cuando Edgardo Díaz tomó violentamente de los cabellos a Robert Avellanet. Además agregó que los seguidores del grupo se merecen una disculpa por el hecho de tener que soportar que sus cantantes favoritos hubieran abandonado la agrupación.

