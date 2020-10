Señales de una mujer infiel

octubre 21, 2020 - 10:55 am

¿Mujer infiel? La infidelidad es un tema tabú que casi ninguna pareja abordará. Tradicionalmente es considerado como un problema masculino. Pero cuando la infidelidad la realiza la mujer (quien en este caso recibe mayor rechazo social), el tema tiende a censurarse aún más

Es fácil pensar que dejarás a tu pareja si te traiciona, pero hay tanto en juego; recuerdos, costumbres, vivienda, e incluso hijos. Esa misma razón es la que conduce a la mayoría a permanecer en su matrimonio después de una infidelidad.

«El adulterio ya no es un factor decisivo en muchos matrimonios», señaló la terapeuta matrimonial y familiar, Gabrielle Applebury, quien además resaltó que 7 de cada 10 parejas permanecen juntas luego de descubrir una infidelidad.

Incluso, según la Asociación Americana de Terapia Matrimonial y Familiar, el 45% de los hombres y el 35% de las mujeres han tenido intimidad sexual o emocional con alguien fuera de su relación.

A pesar de ello, todo dependerá de lo que como individuos consideren una infidelidad (que según la perspectiva y valores que cada quien puede variar), además de los límites que sepan establecer para respetarse como pareja.

No obstante, cierta situación dentro del tema de las infidelidades crea más crítica social que su contraparte: la infidelidad realizada por la mujer. Especialmente en países donde el machismo prevalece, y las mujeres son castigadas por cometer adulterio.

Señales de la mujer infiel

No existe una mujer infiel típica, son muchas las situaciones en las que podría surgir una infidelidad. Sin embargo, hay razones comunes por las que podrían involucrarse con otra persona, he aquí algunas de ellas:

La aventura casual

Este tipo de infidelidad es inesperado, y muy difícil de prevenir. A menudo sucede cuando se está lejos de casa (vacaciones, viajes de trabajo, visitas a familiares fuera). Por lo general, en un nuevo lugar donde se establecen nuevas conexiones, donde los límites de la vida cotidiana pueden ablandarse, ya que existe la sensación de más libertad de la usual.

En estas situaciones se está muy cerca de extraños, aunque sea durante un tiempo corto, y se crea una especie de intimidad falsa, pero inmediata. Cualquier circunstancia que nos sitúe en una situación intensa, pero también nos aísle, puede provocar una aventura de una noche.

Los compañeros del trabajo

Muchos pasan más tiempo en sus oficinas que en casa. Los trabajos pueden ser intensos y complicados. A menudo hay que trabajar en estrecha colaboración con varias personas.

Nuestras parejas, a quienes vemos brevemente cada día, se convierten en personas con las que hablamos sobre compartir las tareas diarias, las cuales en su mayoría son tediosas. Mientras tanto, en el trabajo, nuestros compañeros comprenden lo que hacemos y se involucran en las tareas que más ocupan nuestra atención.

Un momento de debilidad

Este tipo de aventura sucede cuando alguien está tratando de escapar de sentimientos dolorosos que no quiere reconocer. En varios casos incluso sucede que la pareja está deprimida y por lo tanto más vulnerable a experimentar una atracción, puesto que nuevas sensaciones serán muy estimulantes.

Las mujeres también pasan por la “crisis de la mediana edad” que es más frecuente, y conocida, en los hombres. En los hombres sucede que actúan por temor a que sus atributos se están desvaneciendo, además la comprensión de que la muerte es una certeza, y no un concepto vago e inimaginable, es aún más palpable.

Las mujeres están igualmente abrumadas por sus miedos al envejecimiento, y buscan la tranquilidad de que siguen siendo atractivas. Ambos géneros buscan la emoción que produce una aventura como antídoto contra los sentimientos que los agobian, tal como esta crisis.

Superar la devastación de la infidelidad, independientemente de cómo ocurra, no es fácil, pero puede hacerse. Y aunque la infidelidad sigue siendo un tabú explícita e implícitamente en la mayoría de las relaciones, vivimos en una época en la que se puede recibir ayuda profesional en cuanto a este tema en específico.

Cuando la realidad golpea, huirle no resolverá el problema. O al menos no será la solución más sana de lidiar con ese dolor. Lo importante es abordar los problemas que pudieron haber llevado a la infidelidad y obtener la ayuda necesaria para recuperarse, decida permanecer con su pareja o no.

