Según la OIT el desempleo se agrava en América Latina: «Hay gente que la está pasando mal»

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), vaticina que la región cerrará 2020 con 13,5 % de desocupación; lo que significa que 44,1 millones de personas estarán en el desempleo.

En el primer semestre de este año, Latinoamérica ya cerró con una tasa de desempleo del 11,4 %, según el informe ‘Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19: Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe», de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ese dato significa que 34 millones de personas estaban sin empleo hasta junio de este año; y, de acuerdo con el informe, la mayoría de los desempleados son mujeres y jóvenes del sector informal.

De acuerdo con los resultados del estudio de la OIT, América Latina es la región del mundo en la que más empleos se han destruido durante estos tiempos de coronavirus. Esta tasa de desocupación supera a otras crisis previas, como la del 2008; sin embargo, la OIT menciona que las cifras actuales no reflejan fielmente todos los empleos que se han perdido por la emergencia del covid-19.

Difícil situación

No obstante, el desempleo continuó en números altos después de junio, según los datos aportados por instituciones nacionales.

Chile



En Chile, el desempleo llegó al 12,9 % entre junio y agosto —afectando a 1.879.763 personas—, es decir, 5,3 puntos porcentuales más que en el mismo período del año anterior, reveló el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En este país, la gente señala que la crisis del coronavirus no es la única causante de esta problemática. «El hambre de la gente no solamente viene con esta pandemia, sino que también viene hace mucho tiempo, con este sistema capitalista», opinó una ciudadana chilena.

Brasil



En Brasil, también se registran los peores índices desde el 2012. La tasa de desocupación llegó a 13,8 % —13,1 millones de personas— en el trimestre de mayo a julio, según Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Respecto al mismo período de 2019, la diferencia es de 2 puntos porcentuales más.

Una brasileña califica de «muy triste» esta situación. Señala que «muchos trabajadores son padres de familia y no todos han contado con la ayuda del Gobierno».

Otro entrevistado manifiesta que hay mucha incertidumbre por los constantes despidos. «Todos necesitan el pan de cada día, hacen su trabajo mensual y no saben si podrán regresar al día siguiente y tener dinero en su cuenta», manifestó.

Argentina



En Argentina, por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la tasa de desocupación subió al 13,1 % en el segundo trimestre de 2020, es decir, 2,3 millones de ciudadanos se encuentran sin trabajo. Esta es la cifra más alta desde 2004.

«Hay gente que, realmente, la está pasando mal en este momento», comentó una entrevistada en ese país.

Otra persona opinó que el Gobierno «está haciendo lo que puede». Considera que hay «buena intención» por parte de los gobernantes, pero, añadió, que «el país está tan caído, tan dominado que, evidentemente, no puede salir, así no más, adelante».

Venezuela

Es la más golpeada, enfrenta bloqueo económico y una hiperinflación que acrecentó el hambre y muertes por falta de medicamentos. Se le sumó la pandemia y los sueldos no pasan de un dólar. Los expertos en economía vislumbran un futuro incierto para este país para el 2021 porque aunque existe una dolarización de la moneda, este proceso no es legal . Mientras tanto los ciudadanos sobreviven a una crisis tanto económica como politica que no les permite salir del espiral de la pobreza.

Resultado del modelo económico «neoliberal»



Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras, opina que estas altas tasas de desempleos, más allá de la crisis del coronavirus, es producto «del modelo económico que se ha seguido desde los años 80 y 90 en la región».

Precisó que se trata de «un modelo neoliberal, basado en la exportación de ‘commodities’ y que ha impedido un desarrollo de la industria y, posteriormente, de la producción de bienes de alta tecnología», así como que ha servido «para concentrar riqueza en pocas manos y en pocos intereses».

Por ello, instó a los países de la región a abandonar ese modelo neoliberal y a buscar una alternativa, que permita mayor creación de empleo, con políticas económicas inclusivas y no excluyentes.

