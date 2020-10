Seguirá Omar Vizquel optando al Salón de la Fama tras acusaciones

octubre 7, 2020 - 12:40 pm

Tras las duras acusaciones de quién, es aún la esposa de Omar Vizquel, Blanca García de Vizquel acusándolo de violencia doméstica y que se encuentran en un proceso de divorcio, las redes sociales explotaron en distintas opiniones sobre el hecho, el cual, sea o no verdad, deja muy mal parado al ex beisbolista venezolano que se encuentra optando por un lugar en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

Este martes, la venezolana Blanca Vizquel (quién reconoció poseer el apellido de casada hasta que “a mí me dé la gana, porque puedo”) y quién ha sido esposa del exgrandeliga desde el 25 de noviembre de 2014, utilizó un Live de Instagram para revelar que la pareja se encuentra en proceso de divorcio y que además, fue víctima de abuso físico y psicológico por parte del ex beisbolista.

“El señor pretende que yo me calle la boca para no dañarle su carrera, para no dañarle su Salón de la Fama; pero él jamás pensó en mí ni en mi bienestar”, expresó en parte del En Vivo.

Asimismo la joven señaló que por esta misma razón, Vizquel había perdido su trabajo en el equipo Medias Blancas de Chicago de las Grandes Ligas aceptando bajar de categoría para ser el entrenador de los Toros de Tijuana en la liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Por su parte, el ex beisbolista rompió el silencio la misma noche del martes “No seré partícipe de una discusión en redes sociales que no contribuya a una solución positiva que hace honor a los buenos recuerdos de nuestro tiempo juntos. Por lo cual pido respeto y consideración a la privacidad”, concluyó.

A través de las redes sociales fanáticos, periodistas y figuras del medio se han pronunciado al respecto. Sin embargo, destacan las opiniones de quienes se muestran preocupaos por las consecuencias que los problemas maritales de Vizquel afecten directamente su anhelada llegada al Salón de la Fama de la Gran Carpa.

“Hoy es un día de luto para el deporte venezolano, ciertas o falsas, las acusaciones de la esposa de Omar Vizquel acabaron con su camino al Hall de la fama. Muy triste!”, expresó un fanático, mientras que otro escribió “Parece que el mejor campo corto defensivo de la MLB, cometió el error más costoso de su vida…su esposa”.

La periodista deportiva Mari Montes aseguró también que “Escuché la versión de ella semanas atrás y lo escuché a él, a quien conozco desde hace 40 años. Les puedo hablar de mi experiencia como su amiga desde que tenemos 13 años. No es alguien conocido, es alguien a quien conozco y en quien creo”.

Sean o no ciertas las acusaciones en contra de Vizquel, la situación en la que se encuentra lo deja muy mal parado de cara a las próximas votaciones al Salón de la Fama, en la que la última vez estuvo muy cerca de llegar.

De no lograrlo, Luis Aparicio Montiel seguiría siendo el único venezolano en el Hall of Fame de la Gran Carpa.

