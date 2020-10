Scott Dixon, hexacampeón de la IndyCar

octubre 25, 2020 - 9:12 pm

El veterano piloto neozelandés Scott Dixon se coronó por sexta vez como campeón de la serie IndyCar tras la última carrera del domingo en el Gran Premio de St. Petersburg (Florida), en la que se impuso su perseguidor, Josef Newgarden.

Al terminar en tercera posición de la prueba, Dixon logró resistir el acecho del estadounidense Josef Newgarden en la clasificación general para sellar un campeonato que lideró desde el principio y con el que se acerca al récord de siete títulos del estadounidense A.J. Foyt.

El neozelandés, de 40 años, llegaba a la prueba del circuito urbano de St. Petersburg con una cómoda ventaja de 32 puntos que le aseguraba el campeonato si quedaba como mínimo en novena posición.

De no hacerlo, también podía coronarse campeón siempre que Newgarden no ganara la carrera.

"I never doubted it. Not with you guys. What a team."



Gracious @ScottDixon9 has won a sixth @IndyCar championship. pic.twitter.com/OPanOIaQ1l