Sacan a mujer de avión por no usar cubrebocas; en venganza tose a pasajeros

Una mujer, en Irlanda del Norte, fue sacada de un avión por personal de la aerolínea EasyJet porque no portaba el cubrebocas; mientras la ciudadana era desalojada de la aeronave, iba tosiendo a los pasajeros y trabajadores de la empresa.

Videos en redes sociales muestran a la mujer gritando y quejándose porque la sacaban del avión, al ser desalojada decía “váyanse todos, todos mueran”. El hecho se suscitó en un vuelo de Belfast a Edimburgo, en Irlanda del Norte, el 18 de octubre.

En las imágenes se puede ver a la mujer con vestido gris salir del avión mientras lanzaba insultos a los trabajadores de la aerolínea.

A nivel mundial, las aerolíneas piden a los pasajeros portar cubrebocas, entre otras medidas, para evitar un posible contagio del nuevo coronavirus (COVID-19), sin embargo, la mujer en Irlanda del Norte no siguió las reglas de sanidad, por ello, fue sacada del avión.

En los videos, a la joven se le observó muy enojada, pero la autoridad de la aerolínea la sacó por no seguir con las reglas.



El pasado 3 de agosto, una mujer, fue bautizada como #LadyCovid, por armar un alboroto dentro de un avión y despotricar contra la enfermedad.

A través de redes sociales fue cómo se dio a conocer la mujer, ahora rebautizada como #LadyCovid, luego de protagonizar un video en que despotrica en contra del virus. La joven vestía un sombrero y vestido verde.

En el video se puede observar a la joven armar un alboroto dentro del avión, se paró de su asiento y realizó un pequeño baile, los pasajeros se hartaron y pidieron que se bajara.

Luego comenzó a gritar: “todos estamos aquí porque nos vale el COVID.”

An Easyjet passenger is thrown off the Belfast to Edinburgh flight this afternoon after she refused to wear a face covering 👀 pic.twitter.com/YwRLNBK8aA