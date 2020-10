¿Sabías que hay islas que aparecen y desaparecen con un temblor?

octubre 17, 2020 - 11:27 am

En cientos de películas hemos presenciado cosas sobrenaturales y de ciencia-ficción que normalmente no ocurren en la vida real. Sin embargo, como dice el dicho, “la realidad supera a la ficción”, la naturaleza de nuestro planeta se encarga de crear estos actos de magia sin ningún truco o efecto especial. Así es el caso de esta isla misteriosa que aparece y desaparece.

En Pakistán, por el año 2013, una pequeña isla fue creada debido a un potente terremoto que ocurrió en el lugar. Un desastre que no sólo afectó a más de 800 personas, sino que logró lo inexplicable; crear de la nada una isla de la cual no se tenía ningún conocimiento. Esta nueva isla se formó a través del choque de placas tectónicas que provocó la erupción de un volcán de lodo, formando así esta peculiar superficie en el mar.

Pero no fue hasta que la NASA, con sus potentes satélites, observando los límites de Pakistán descubrieron la existencia de esta isla que no tenían registrada; a la cual nombraron como “la isla del terremoto”. Ésta tenía 20 metros de alto, 90 metros de ancho y 40 metros de largo. Una isla muy pequeña comparada a muchas otras; por lo que los expertos coincidían en que no duraría mucho debido a las olas del mar.

Y justo fue eso lo que pasó. Durante los últimos seis años, la NASA se encargó de fotografiar a la “isla terremoto” desde sus satélites y poco a poco se pudo apreciar cómo ésta fue desapareciendo en el mar. Sin embargo, los especialistas afirman que no ha desaparecido aún por completo.

Los volcanes de lodo, así como terremotos de grandes magnitudes, suelen ser muy comunes en territorios de Pakistán, por lo que se cree que esta isla misteriosa pueda volver a surgir en cualquier momento.

Lo más interesante de los sucedido en Pakistán es que la isla no estaba hundida bajo las olas del mar y surgió cuando la marea bajó. Esta isla se creó gracias al fuerte movimiento de placas tectónicas, soltando una gran cantidad de lodo y gas, que juntas forman enormes rocas; en este caso formando a la “isla terremoto”.

