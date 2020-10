Saady Bijani: Ley Antibloqueo “disuelve la República”

View this post on Instagram

Rechazamos “la fulana ley antibloqueo”más bien antipatria por ser ilegal e ilegítima,concede a Maduro suprapoderes y bajo un secretismo y falsas privatizaciones entregar el pais a Rusia,China,Irán y Cuba.Además,blanquear capitales extranjeros y de cárteles de la droga.. Disuelve la republica,elimina estados y municipios,cercena la propiedad privada… Que hablen los ciudadanos y proponemos redireccionar la consulta de la AN para darle conexión popular y utilidad con una sola pregunta: Está ud de acuerdo,con una intervención humanitaria internacional para lograr el cese de la usurpación?