Roglic gana el duelo a Carapaz, que sigue líder de la Vuelta a España

El esloveno Primoz Roglic ganó en solitario este miércoles 28 de octubre la octava etapa de la Vuelta a España entre Logroño y el inédito alto de Moncalvillo, tras imponerse en un mano a mano a Richard Carapaz, que sigue líder de la carrera.

Roglic se impuso en las duras rampas del alto de Moncalvillo a Carapaz, que fue segundo y tras el que entró en tercera posición el irlandés Daniel Martin (ICA).

«Estoy contento con la victoria», afirmó Roglic, tras la etapa, precisando que «está bien haber ganado algún tiempo (sobre Carapaz en la general), pero sería lo mejor de todo sería ganar la carrera».

El esloveno, vigente campeón de la Vuelta, ganó su segunda etapa, en esta edición de la ronda española, tras haber vencido en la primera la semana pasada.

La etapa, de 164 km de recorrido, se jugó en la dura subida a alto de Moncalvillo, con unas rampas del 9%, en el que se sucedieron los ataques, mientras los favoritos de la general se vigilaban estrechamente.

Roglic saltó a un kilómetro de la meta, pero Carapaz lo alcanzó y trató de atacarlo a su vez sin éxito, hasta que a 700 metros de la llegada, el esloveno lanzó el ataque definitivo.

«Estar mano a mano ahí recuerda viejos encuentros. Ha sido un duelo bastante bonito y vemos a Roglic muy fuerte y que la carrera sigue muy abierta», dijo Carapaz tras la etapa.

«Ha sido una arrancada bastante fuerte, la cual no he podido soportar, así que he seguido a mi paso y he tratado de defenderme como he podido», añadió Carapaz.

Roglic se acerca

El ecuatoriano no pudo responder al último ataque de Roglic y acabó entrando a 13 segundos del esloveno, que recortó un puñado de segundos en la general con el líder.

El ecuatoriano comanda la ronda española con 13 segundos de ventaja sobre Roglic, que se puso segundo, y 28 segundos sobre Martin, que cayó al tercer puesto.

Sin premio en la etapa se quedó el Movistar, que dio ritmo a la carrera, pero sus ciclistas se fueron cayendo a medida que pasaban los kilómetros y se acercaba la meta.

Su cabeza de cartel, Enric Mas, sigue en la quinta posición de la general, pero volvió a perder algunos segundos con el líder.

«El equipo ha trabajado de diez, pero no me he sentido tan bien como esperaba», dijo Mas, que entró en séptima posición de la etapa a 54 segundos del ganador.

«Me he distanciado un poco del podio de la Vuelta, pero estoy con ganas», dijo Mas, que apunta a las duras etapas de montaña el fin de semana y la contrarreloj de la próxima semana para remontar.

El jueves tendrá lugar la novena etapa de la Vuelta a España de 157 km y completamente llana entre Castrillo del Val y Aguilar de Campo.

