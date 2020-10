Richard Carapaz es el nuevo líder de la Vuelta a España

octubre 25, 2020 - 5:45 pm

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) se convirtió este domingo en nuevo líder de la Vuelta a España, tras una dura etapa entre Biescas y la estación de esquí de Formigal, marcada por el frío y la lluvia, ganada por Ion Izagirre (Astana).

Izagirre se impuso en una etapa muy rápida, en la que se rodó con media hora sobre el horario previsto, al canadiense Michael Woods (Education First), que fue segundo, y al portugués Rui Costa (UAE).

El ciclista del Astana consigue con esta victoria tener triunfos en las tres grandes tras sus victorias de etapa en el Tour de 2016 y el Giro de 2012.

«Es una satisfacción tener etapas en las tres grandes y hoy ha sido un día muy complicado, con el tiempo que hemos tenido, lo sabíamos y hemos salido a por todas», dijo el ciclista vasco, acostumbrado al frío.

La etapa tendría que haber finalizado en el mítico alto del Tourmalet, pero las restricciones impuestas en Francia para luchar contra el covid-19 impidieron la entrada de la Vuelta en el país y obligó a modificar la etapa, que no perdió, sin embargo, espectacularidad.

La dureza de la etapa en las montañas pirenaicas, con frío y lluvia, pasó factura al esloveno Primoz Roglic, que cedió el maillot rojo al ecuatoriano Richard Carapaz, tras perder más de 40 segundos.

«Es una alegría muy grande, esta última semana creo que hemos tenido un buen desempeño, lo hemos intentado, nos ha salido muy bien y creo que es el premio para el equipo», dijo el ciclista del Ineos tras la carrera.

El ganador de la etapa salió de una numerosa fuga de 23 corredores que se fue deshaciendo a medida que pasaban los kilómetros.

🇬🇧 Stage 6 | #LaVuelta20



A hard wet day of racing in the Pyrenees saw Ion Izagirre (@AstanaTeam) fly to victory through the breakaway while @RichardCarapazM took La Roja from @rogla's shoulders as the new overall leader.



⬇️Enjoy the best of the stage with this summary⬇️ pic.twitter.com/bDGm6VKjGl