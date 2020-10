Revuelo en Brasil: Ministro de Salud desconoce sistema de atención sanitaria

octubre 8, 2020 - 2:06 pm

El general Eduardo Pazuello, ministro de Salud de Brasil, admitió que desconocía el sistema público de atención sanitaria de su país antes de asumir el cargo.

«No sabía ni lo que era el Sistema Único de Salud (SUS). Toda mi vida fui tratado en la institución pública del Ejército. Conocí el SUS en estos momentos de mi vida y comprendí la magnitud de esta herramienta que nos brindó Brasil», comentó en un evento con motivo de la Campaña Octubre Rosa para concienciar sobre el cáncer de mama.

Pazuello elogió el SUS y destacó que «es un referente en el combate de muchas enfermedades en el país», además de suponer un apoyo en la lucha contra el covid-19.

«Gravísima declaración»



Sus comentarios provocaron la indignación de algunos parlamentarios e internautas en las redes sociales, que calificaron de «gravísima» la declaración.

«Si no era obvio que no estaba cualificado para el cargo, ahora no hay duda. Para el presidente no importa si es Pazuello o un cono de tráfico. ¡Fue puesto en el cargo solo para recibir órdenes!», dijo en Twitter el exministro de Salud Alexandre Padhilla.

Por su parte, el diputado Henrique Fontona escribió: «La declaración de Pazuello muestra el grado de irresponsabilidad del Gobierno de [Jair] Bolsonaro. La falta de preparación del ministro perjudica mucho la lucha contra la pandemia. Y es una de las causas que ha llevado a Brasil a perder muchas más vidas de las que debería y que la pandemia se prolongue mucho más».

«¿Cómo no enfermarse mentalmente cuando tu país está gobernado por un equipo de aficionados?», se preguntó un internauta brasileño en Twitter.

Mientras que otro afirmó irónicamente: «Yo no sabía ni quién era Eduardo Pazuello».

Sin experiencia



A medidos de septiembre, tras cuatro meses como titular interino de Salud, Pazuello, que ha sido muy criticado por no tener experiencia en cuestiones de sanidad, fue investido oficialmente como ministro.

El militar ocupó el puesto después de que dos ministros de Salud –Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich– dejasen sus cargos tras toda una serie de discrepancias por la gestión de la crisis del coronavirus con Bolsonaro.

Nada más asumir el puesto interino, Pazuell amplió el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina, medicamentos muy polémicos a los que se opusieron sus antecesores y cuya eficacia no ha sido aprobada científicamente.

Con 5.000.694 de contagios y 148.228 muertos, Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de muertes por el virus, detrás de EE.UU., y el tercero en infectados, por detrás de EE.UU. e India.

RT