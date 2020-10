"Realmente me dan ganas de vomitar" dijo Ex Menudo René sobre la serie

octubre 13, 2020 - 10:23 am

La serie Súbete a mi moto cuenta la historia del grupo, pero desde la perspectiva de su criticado creador, Edgardo Díaz. Figura que ha sido cuestionada por varios de los ex miembros del grupo.

René Farrait, uno de los integrantes de Menudo en el momento más glorioso de la agrupación, cuestionó la producción estrenada en Amazon Prime. Sobre una publicación que hizo su hija Naiomi, el cantante criticó la bioserie, «Muy pronto se sabrá la verdadera historia. Esto que acaba de salir ayer es una comedia… Muy lejos de la realidad», escribió el boricua.

«¡¡¡Qué montón de m…!!! ¡FALSA HISTORIA HASTA EL ÚLTIMO DETALLE, CONTADA POR EL LADO DE UNA PERSONA ENFERMA Y ABUSIVA! ¡y TODOS lo saben! ¡La AUDACIDAD! ESTO ME PONE ENFERMA DEL ESTÓMAGO. Las leyes del universo / karma. Nadie es una excepción. TIC Tac…», escribió su hija Naiomi.

Uno de los primeros en dar «like» a esta publicación de René fue Jonathan Montenegro, el único venezolano que formó parte de la exitosa agrupación.

Ray Reyes ex integrante de Menudo se pronunció sobre la bioserie. Durante una entrevista, el cantante dijo: “Con toda honestidad, sin miedo y sin sentido de buscar protagonismo o dañar la historia de Menudo, que tanta gloria dio a mi país, que me dio mi carrera, de comer y de la cual me siento orgulloso y agradecido de haber pertenecido, pero ¿y esta serie? Lo sospeché desde un principio como decía el Chapulín (Colorado)”.

“Mi gente, no se puede hacer una serie completa sin contar con el relato de los protagonistas e integrantes. He visto varios capítulos y está alejada de la realidad”, afirmó Ray.

René Farrait, integrante que estuvo en la época más exitosa de la agrupación es mostrado como un chico talentoso, pero indisciplinado, que se dejó seducir por una camarera en un cuarto de hotel cuando era joven.

“¿Quién les narró a los escritores de esta serie nuestra parte de esto? Es el punto de vista de Edgardo Díaz, muy válido”, agregó. “Pero ¿y quién me preguntó a mí lo que yo viví o lo que sentí en ese momento? ¿Mis frustraciones, alegrías y sacrificios? ¿La felicidad de haber sido integrante, la tristeza y la presión a esa edad? ¿Las cosas hermosas y horribles que viví?”, dijo. “¿Por qué no contamos las cosas como son? Todo lo bueno y todo lo no tan bueno. Se busca productor”, expresó Farrait.

