Rays gana a punta de jonrones e iguala la Serie Divisional contra Yankees

octubre 7, 2020 - 9:14 am

Randy Arozarena, Mike Zunino, Manuel Margot y Austin Meadows conectaron sendos jonrones por los Rays, que vencieran el martes 7-5 a los Yankees de Nueva York, para igualar la Serie Divisional de la Liga Americana a una victoria por bando.

Tyler Glasnow recetó 10 ponches para imponer un récord de la franquicia de los Rays en postemporada.

Tampa Bay mostró el poderío suficiente para sobreponerse a un gran juego de Giancarlo Stanton, quien disparó dos cuadrangulares y produjo cuatro carreras. La exhibición impresionante de Stanton incluyó un garrotazo que envió la pelota a 458 pies del plato para producir tres carreras.

La pelota cayó debajo de la pantalla gigante del jardín izquierdo en el Petco Park. La imagen trajo reminiscencias de algunos de los batazos monumentales que Stanton conectó para ganar el Derby de Jonrones en este estadio en 2016.

Stanton ha conseguido tres vuelacercas en esta serie y cinco en cuatro duelos de postemporada. El lunes, su grand slam en el noveno inning fue el cuarto jonrón de los Bombarderos del Bronx, que se impusieron por 9-3.

Stantastic Beasts And Where To Find Them. pic.twitter.com/eGbmHQaeU8