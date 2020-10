Rays dejó en el camino a Yankees con el jonrón de Brosseau ante Chapman

octubre 10, 2020 - 9:08 am

Michael Brosseau consiguió un jonrón ante Aroldis Chapman en la octava entrada y los Rays de Tampa Bay Rays superaron el viernes 2-1 a Yankees de Nueva York, para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, una instancia a la que no habían llegado en 12 campañas.

Brosseau, pelotero multifuncional de 26 años, jamás había bateado un cuadrangular en los playoffs. El primero coronó un turno de 10 lanzamientos ante el reputado taponero cubano, especializado en la recta, quien llegó al montículo en el séptimo episodio.

Una recta a 100 mph fue conectada por Brosseau para que la pelota desapareciera entre las butacas vacías del jardín izquierdo del Petco Park, en lo que fue apenas el tercer hit de los Rays en el encuentro.

Los mulos habían tomado ventaja en el marcador en el cuarto episodio con el cuadrangular solitario de Aaron Judge, aunque la escuadra de Florida empató la pizarra en el siguiente episodio con un bombazo de Austin Meadows ante Gerrit Cole.

Tampa Bay ganó por 3-2 la serie divisional y permanecerá en San Diego para enfrentar a los Houston Astros en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, a partir del domingo por la noche.

Los Rays han llegado a la serie por el título del Joven Circuito por primera vez desde 2008, cuando derrotaron a los Boston Red Sox en siete compromisos. Luego, sucumbieron ante los Philadelphia Phillies en la Serie Mundial.

Brosseau y Chapman habían protagonizado una confrontación en esta campaña. El cubano lanzó una recta de 101 mph cerca de la cabeza de Brosseau el 1 de septiembre, en el noveno inning de un encuentro que los Rays ganaron por 5-3.

Al parecer no había entonces una rencilla personal de Chapman con Brosseau, pero el pitcheo agravó el encono entre estos dos equipos de la División Este de la Americana y llevó a que el manager de Tampa Bay, Kevin Cash, advirtiera: «Tengo un establo lleno de chicos que pueden lanzar a 98 millas por hora». La revancha no llegó con un pelotazo, sino con un jonrón decisivo.

