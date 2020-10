¿Qué tan grave es bañarse en el Lago de Maracaibo?

octubre 6, 2020 - 2:37 pm

Uno de los principales y más importantes contaminantes del Lago de Maracaibo son los burreros, aseguran expertos.

Las redes explotaron luego de que la piloto zuliana María Dosil, grabó un video de Tik Tok bailando dentro de las aguas del lago de Maracaibo, lo que hizo pensar a más de uno sobre si la mujer saldría de allí con otro brazo o un tercer ojo, como comentaron los usuarios en las plataformas digitales.

A las severas críticas, Dosil respondió que con ese video intentaba impulsar una campaña para salvar al lago, por ese motivo, muchos cambiaron sus opiniones y respaldaron a la maracaibera. Pero, ¿qué tan grave es bañarse en el lago?

Para contestar esta pregunta, el Licenciado en Biología, Luis Sibira Zapata, explicó que hay algunos factores que deben tomarse en cuenta para determinar si las aguas del lago están aptas para bañarse. En este sentido aseguró que hablar de contaminación es algo complejo.

«La mayoría de la gente no comprende que la contaminación es un hecho humano, es decir es una creación de nosotros, o lo que es lo mismo un hecho antrópico o antropológico. Todo lo que se entiende como contaminación sea algo químico, físico o biológico, es producto de alguna actividad humana, sea de tipo industrial, doméstico, individual, incidental, no importa de qué tipo sea, contaminación está asociado a la existencia de la humanidad y su actividad, no solamente desde el punto de vista individual o del punto de vista autoecológico, sino desde el punto de vista poblacional», dijo Sibira.

Aseguró: «los humanos han logrado tanto éxito como especie y son tan numerosos que su impacto sobre la superficie de la tierra es mucho más evidente y más notorio que el de cualquier otra especia de mamífero existente, eso es algo que se debería comprender».

«Si pensamos en la contaminación del Lago de Maracaibo, puede nacer de muchas fuentes y la mayoría de las personas van a pensar que es inimaginable, pero, por ejemplo, alguien que en su casa no separa los restos domésticos orgánicos de los inorgánicos y simplemente deja que su basura se la lleve un recolector no autorizado (Burrero) es uno de los principales contaminadores del lago de Maracaibo», .

Sibira explicó que la población debe entender que los desechos que los burreros se llevan, los vierten en las cañadas y en los principales canales de correntía de la ciudad y que a la final con las lluvias anuales o interanuales van a parar al lago de Maracaibo. «Mucho de esos restos flotan y van a parar al mar, salen por el estrecho, pasan al golfo y llegan al mar, entonces una de los factores incidentes o de los factores más importantes que causan o generan el lecho y el producto de la contaminación es la desinformación».

«Si la gente tuviera un poquito de preocupación, hacia dónde van a parar los desechos que ellos producen desde sus casas o los desechos que producen las industrias que están cerca de sus casas, pudieran hacer una diferencia, porque el hecho de conocer y de saber implica que una persona pueda actuar, si la gente se organiza, como colectivo, como ciudadanía, que es un concepto que casi no existe en Venezuela, se pudieran hacer grandes cosas», sentencia el biólogo.

Por el lado de la salud, la Médico Cirujano María José Ramírez explicó que bañarse en aguas contaminada, en este caso como el lago, podría tener una influencia en todo el cuerpo humano. «Bañarse en el lago no es nada sano, hay múltiples factores negativos que influyen al hacer esa gracia», indicó la especialista de la salud.

«Generalmente lo que se van a producir son infecciones, por ejemplo, en los ojos te puede dar una conjuntivitis bacteriana, a nivel de oído puedes acarrear una otitis, también, no menos importante se debe saber que en el agua contaminada se encuentra un parásito que se llama Giardia lambia y produce diarrea, al momento de tener diarrea la persona se puede descompensar y se puede complicar, y no es menos importante, esa infección se produce al nivel del intestino delgado», explicó la doctora.

También se refirió a consecuencias en la piel. «Principalmente lo que puede causar es una infección cutánea, causada por un hongo que produzca prurito, es decir que pica, como es el caso de las alergias, y esta se denomina tiña, es una de las principales causas que puede dejar sumergirse en el agua contaminada», añadió.

A nivel gastrointestinal, la especialista mencionó que si se ingiere agua contaminada, se puede presentar un cuadro clínico con diarrea, nauseas, vómito y la causa de ello es la bacteria escherichia coli, la cual encontramos en la materia fecal tanto de humanos, como de animales.

Por su parte, Arianna Guerrero, estudiante de los últimos semestres de biología en la Universidad del Zulia argumentó: «todos los desechos y aguas negras de la ciudad desembocan en el lago de Maracaibo, tomando en cuenta además los desechos industriales que contribuyen o mejor dicho influyen en la alcalinidad o salinidad del agua, lo que produciría grandes cambios en la fauna y flora que subyace en él, podrían también generar algún tipo de afección en la piel de una persona.

Any Vargas

Noticia al Día