¿Qué es Regeneron, el cóctel de anticuerpos que se tomó Donald Trump?

octubre 11, 2020 - 1:56 pm

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de suministrar a los ciudadanos estadounidenses enfermos de Covid el fármaco experimental con el que empezó a sentirse “genial” en apenas 24 horas. Pero, ¿qué es y para qué sirve lo que se ha tomado el presidente de Estados Unidos?

Se trata de los llamados anticuerpos monoclonales, desarrollados por la empresa Regeneron en el caso de Trump, para proteger frente a la Covid-19. El investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Luis Enjuanes sostiene que son “una de las tres aproximaciones principales para proteger del SARS-CoV 2”, junto a las vacunas y los antivirales.

Lea también «Parece que soy inmune»: Trump afirma que ya no tiene covid-19

El tratamiento es uno de los más prometedores para enfrentarse a la enfermedad y consiste en clonar los anticuerpos procedentes de pacientes que han superado la covid y que les han ayudado a neutralizar el coronavirus, según explica el CSIC. Estos anticuerpos pueden producirse en un laboratorio de forma ilimitada.

El organismo público dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación indica que estos fármacos experimentales serán capaces de ayudar en todas las etapas de la infección y que podría aplicarse de forma combinada con los antivirales y las vacunas.

Los anticuerpos monoclonales son una de las tres aproximaciones principales para proteger del SARS-CoV 2, explicó Luis Enjuanes, investigador del CSIC.

Enjuanes dirige al grupo español que participa en el proyecto europeo MANCO para el desarrollo de anticuerpos monoclonales que protejan a la población de la Covid-19. Estos anticuerpos son una alternativa “viable, económica y de larga duración” hasta conseguir la ansiada vacuna.

¿Qué son los anticuerpos?



Los anticuerpos son un tipo de proteínas que forman parte de las defensas del cuerpo humano contra patógenos infecciosos. Normalmente, estas proteínas se acoplan a partes de las bacterias o de los virus para neutralizar la infección. La estrategia de los anticuerpos monoclonales se basa en diseñar en el laboratorio versiones de estas moléculas para reconocer objetivos específicos que impidan la replicación del virus o que eviten que el sistema inmunitario reaccione al virus de forma descontrolada.

Droga contra la covid-19 que tomó Trump está basada en fetos humanos

De acuerdo a la resena de El Tiempo de Colombia, esta droga que utilizó el presidente Donald Trump como tratamiento para la covid-19 fue desarrollada utilizando tejido de feto humano pese a que su propia administración, y los conservadores en el país, se oponen al uso de este tipo de células en el desarrollo de medicamentos.

Se trata de Regeneron, el cóctel de anticuerpos desarrollado por esta empresa para combatir el coronavirus y que se le administró en tres ocasiones al presidente en esta última semana.

Tras recibirla, y decir que había contribuido a su recuperación, Trump la destacó como un “milagro llegado de Dios.

Más controvertido aún, el año pasado (2019), su propia administración había prohibido el uso de fondos federales para la experimentación con este tipo de células, pese a que han sido utilizadas a lo largo de las últimas décadas en la elaboración de vacunas y otro tipo de tratamientos.

Se trata de un tema que siempre ha despertado polémica en EE. UU. y que ha variado dependiendo del ocupante de la Casa Blanca.

La financiación federal para experimentos con este tipo de células, por ejemplo, fueron prohibidas en los años de la presidencia de George W. Bush, precisamente por presiones de los opositores al aborto dado que las células provienen de embarazos interrumpidos.

Pero fue reautorizada cuando Barack Obama llegó a la presidencia en el año 2008.

Esto es una hipocresía total. Muchos de los oponentes a las investigaciones con tejidos de feto humano han decidido mirar para el otro lado ahora que se está usando esta línea celular para el desarrollo de Regeneron y otras vacunas de Covid-19”, dice Lawrence Goldstein, miembro de la facultad de medicina en la Universidad de California y quien hace parte de una junta ética que creó el gobierno para revisar cuáles de las propuestas que recibió la administración para desarrollar nuevos medicamentos o vacunas deben recibir apoyo del gobierno federal.

De acuerdo con la Casa Blanca, no obstante, el cóctel de anticuerpos recibido por Trump no estaría violando las normas porque fue desarrollado utilizando una línea celular que ya existía antes del 5 de junio de 2019 , cuando entró en vigencia la norma.

Regeneron sostiene que la línea celular en cuestión se originó de fetos humanos en Holanda en la década de los 70 y que viene siendo utilizada desde entonces en experimentos biomédicos.

Regeneron, de hecho, aplicó esta semana para una licencia de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) que les permitiría producir 2.000 dosis de la medicina en las próximas semanas.

El cóctel es una mezcla de dos anticuerpos. Uno es desarrollado utilizando ratones y en el que no se utilizan células de feto. El otro es humano y su efectividad se prueba creando un pseudovirus basado en la línea celular holandesa que viene de abortos selectivos.

De acuerdo con David Prentice – quien es vicedirector de un instituto que se opone al aborto-, el tratamiento aplicado a Trump no plantea consideraciones éticas, pues las células de feto se emplean para determinar si el anticuerpo es efectivo pero no para el desarrollo del producto final.

“Preferíamos que no se usara esta controvertida línea celular ni siquiera en pruebas porque hay otras alternativas. Pero esas pruebas no me afectan directamente como receptor de la droga pues no está en ella misma”, le dijo Prentice al diario Washington Post.

Aún así, la sola idea de que se usaron tejidos de feto para desarrollar es polémica pues los conservadores en el país llevan años oponiéndose a este tipo de prácticas.

Esta técnica consiste en clonar los anticuerpos procedentes de pacientes que han superado la covid-19 y que les han ayudado a neutralizar el coronavirus. Los anticuerpos sintéticos se pueden producir en laboratorio de forma ilimitada y podrían servir para proteger a la población. pic.twitter.com/CwBRD8WhUA — CSIC (@CSIC) October 8, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)