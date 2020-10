Qué debo hacer si quiero vivir en Dinamarca

octubre 7, 2020 - 3:22 pm

Para vivir en este país de Escandinavia, se necesita cumplir con algunos requisitos, tener VISA y hablar inglés es lo primero, aprender danés lo segundo. Pero la cultura y filosofía de los habitantes, es lo que importa para conocer cómo viven en Dinamarca.

Atraídos por el alto nivel de vida, la economía inmejorable, oportunidades de trabajo, un sistema sanitario que sí funciona y los altos estándares educativos, muchos cambiarían el continente americano, por el viejo mundo y, en específico, un país nórdico: Dinamarca.

Si hablamos de lugares donde todo lo que conlleva vivir se tiene al alcance de la mano, pensamos en varias opciones y una de esas es Dinamarca. El segundo país más feliz del mundo entre los 156 clasificados en el Informe Mundial de la Felicidad de este año, que no solo toma en cuenta las expectativas de vida, la economía, la libertad a la hora de tomar decisiones, los índices de corrupción, sino también, y especialmente, el ambiente social, urbano y natural.

El país que presume de tener el sector público menos corrupto de todo el mundo, junto a Nueva Zelanda, de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción de 2019 (IPC), tomando en cuenta entre los aspectos de corrupción, según Traveler: el soborno, las trabas administrativas, el desvío de fondos públicos, los nombramientos en la administración pública, los juicios penales de funcionarios corruptos, la protección tanto de periodistas, como investigadores y denunciantes, la existencia de leyes adecuadas, y el acceso del público a la información.

Pero, ¿qué hace a los daneses tan felices? Se dice que la clave está en el «hygge«, o en otras palabras, el arte de vivir de verdad, buscando la felicidad en cada aspecto de la vida diaria. Se le han otorgado incontables traducciones a la palabra: Confort, bienestar… pero es una de esas que no tiene traducción en otros idiomas, un término abstracto del que los daneses son fieles creyentes, y que se asocia con momentos agradables, acogedores, esos que si evocas en la mente, tienen, incluso, música de fondo.

El hygge está en todo, la comida la bebida, la casa, la ropa, la navidad, el verano, incluso en la luz, porque, como dice Meik Wiking en su libro Hygge, La Felicidad en las Pequeñas Cosas, donde explica por qué los daneses son los más felices del mundo: “No hay receta válida para el hygge si no hay velas. Cuando se pregunta a los daneses qué es lo que más asocian al hygge, un apabullante 85% responde que las velas”.

¿Cómo es vivir en Dinamarca?

¿Cómo es?… Usar coronas danesas en vez de cualquier otra moneda, llevar un ritmo de vida activo, pero tranquilo, apreciar la naturaleza y la vida al aire libre, ver palacios reales en Copenhagen, la capital del país escandinavo, tener frente a los ojos la icónica estatua de La Sirenita, y pasear por el puerto marítimo de Nyhavn alrededor de petit hôtels de colores brillantes, cafeterías, bares y restaurantes.

Queramos o no, en la felicidad influye la estética, y en la Maravillosa, maravillosa Copenhagen, la encontramos hasta andando en bicicleta. Como dice Patrick Kingsley en el libro How to be Danish: “En Copenhagen, eso es lo que haces (…) te vistes como normalmente lo harías, y, siendo esto Copenhagen, luces muy elegante” mientras conduces una bicicleta.

¿Significa esto que no hay otro medio de transporte? No. Hay autobuses, trenes y vehículos propios, pero, sin duda, la estrella es el vehículo de dos ruedas, lo que ayuda a reducir la contaminación, y evitar los atascos en el tráfico. Ir en bicicleta a otra ciudad es más rápido de lo que suena, al ser Dinamarca uno de los países más pequeños de Escandinavia y estar construido de una forma que permite desplazarse de ciudad en ciudad sin recorrer trayectos largos.

De acuerdo con ETIAS, el Sistema Europeo de información y Autorización de Viajes, vivir en Dinamarca es saber este país con alrededor de 5,603 Millones de personas, tiene un porcentaje de pobreza menor de 2%. Con respecto a trabajo, en el país se ofrece un Seguro de Desempleo para proteger a los trabajadores, al que se puede acceder por hasta dos años.

En cuanto a seguridad en el país es un tema importante, las leyes son rigurosas, y los niveles de delincuencia son bajos. Sí. Se puede caminar a las tres de la madrugada con el teléfono en mano.

En el sector de sanidad, es sabido que el estado no permite que alguien carezca de ayuda. Existe una Tarjeta Amarilla en el país nórdico mejor que la del futbol, porque esa no amonesta, sino que da acceso al servicio de salud y posee información del historial médico como, enfermedades o exámenes. Muy a la altura de países civilizados. Y la limpieza… Las calles no están sucias, no están repletas de basura, se apoya completamente el sistema de reciclaje para el cuidado del medio ambiente.

Requisitos y recomendaciones para vivir en Dinamarca

Para ETIAS y Vivir Enn, los requisitos más importantes a tener en cuenta si se desea vivir en Dinamarca son primeramente: Tener una Visa que permita la entrada al país, en caso de ser necesario, teniendo en cuenta que solo garantiza una estancia de 90 días corridos en el territorio. Obtener un permiso de residencia y luego registrarse en el Registro de Ciudadanos de la Unión Europea.

Es necesario tener un justificativo que demuestre tanto los ingresos como egresos mensuales o anuales, para hacer saber a las autoridades que se cuenta con los recursos económicos para vivir en el país, mientras conseguimos un trabajo, también se puede manifestar si la estancia es debido a estudios.

Hecho esto, se debe buscar una vivienda, ser legalmente su dueño, y llevar el contrato a las autoridades correspondientes. De igual forma, se debe conseguir una tarjeta amarilla, y, al momento de tener trabajo, una tarjeta fiscal, ambas se pueden tramitar a través de la página del International Citizen Service

Si queremos prologar nuestra estancia en el territorio escandinavo indefinidamente, nuestro siguiente paso es realizar un registro en la Seguridad Social danesa (CPR) y esto debe estar respaldado por una razón solida: Tenemos trabajo en el país.

Una recomendación notable es saber hablar inglés al entrar al país, pues, a fin de conseguir empleo, es necesario saber danés y para hablar el idioma, se debe realizar un curso que tiene como como condición obligatoria manejar el inglés.

Aspectos negativos del país

Si, Dinamarca tiene muchas virtudes, pero como todo lugar también hay aspectos a tener en cuenta: Principalmente, los impuestos, pues alrededor de un 46% a 47% del sueldo se paga en estos. No existe nada parecido a la jubilación, significa que al despido no le sigue una remuneración, y por otro lado, el seguro de trabajador, solo se obtiene al tener un empleo estable.

La educación universitaria, según Eurosender, es gratuita, pero esto es aplica a los mismos daneses, las personas que hayan conseguido un permiso de residencia, o estudiantes de la Unión Europea, otros extranjeros, como nosotros, deben revisar las tasas de estudio.

En el sector de salud, se pagan comisiones extra, mayormente por servicios odontológicos al ser mayor de 18 años. La seguridad, a pesar de ser un aspecto que destaca, ocurre, pues, aunque no se crea, los robos más frecuentes en el país, son de bicicletas. No es un cuento.

Y si estás pensando en irte y vives en un clima soleado, es mejor saber más temprano que tarde, que Dinamarca es un país frío, con temperaturas que llegan a 0°, usualmente llueve, sobre todo en otoño, y las horas de luz son pocas. Muchas personas entran al trabajo cuando el sol aún no ha salido, y llegan a casa acompañados por la oscuridad de la noche. Aunque, por una vida en uno de los países más felices del mundo, intercambiaríamos el sol por la filosofía Hygge.

