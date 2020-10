Que bonito canta, Shaira (Videos)

octubre 16, 2020 - 10:28 am

Con una hermosa fotografía en el mar y mostrando su belleza, Shaira enamoró a cientos de personas a través de su cuenta de Instagram. La bella cantante y exparticipante del ‘Factor X’ lució un vestido de baño en las playas, por lo que no pudo pasar desapercibida.

La joven cantante Shaira, famosa por cantar en el 'Factor XS', ya es toda una señorita a la que le llueven los pretendientes. Shaira publicó una historia en su cuenta de Instagram, que dio cuenta de la cantidad de pretendientes que tiene, o al menos así lo dio a entender.

En la imagen que publicó Shaira, hay una frase que habla sobre los pretendientes que tiene y de la falta de atención que han tenido algunos. “Si usted me quiere, demuéstremelo… y si no, quítese ¡que hay cola!”, dice la frase que publicó Shaira. ¿Shaira presume sus pretendientes? Además, la joven cantante acompañó su publicación de un pequeño mensaje con el que manifiesta la risa que le generó el leer esa frase, además de sentirse identificada.

“Jajaja, esto me hizo el día”, escribió la joven en la descripción de la imagen. Todo parece indicar que la joven cantante ya ha recibido algunas propuestas de amor, peor todavía no ha llegado el romeo que ella espera. No obstante, tampoco descarta la posibilidad de que llegue ese caballero que la enamore y que además le preste la atención que ella quiere. Recordemos que varios meses atrás, hubo rumores de que ella y Daniel Guarín podrían estar ennoviados. Sin embargo, la misma Shaira aceptó que no veía a su pretendiente en algo más que no fuera la bonita amistad que habían cultivado.

Entre tanto, Daniel Guarín no se volvió a manifestar en sus redes con comentarios enamoradizos frente a Shaira. El gaban de Shaira Por su parte, la joven está en la búsqueda de ese primer amor que a todos nos sube hasta el espacio, o al menos eso dio a entender con su publicación. En días pasados, Shaira dejó muchos pretendientes en redes sociales, con una fotografía en traje de baño que mostró su lado más candente.