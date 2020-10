¿Por qué el hombre que atacó con hacha a su pareja en Bogotá

octubre 28, 2020 - 3:53 pm

El martes 27-O, Miguel Camilo Parra, el hombre acusado de atacar con un hacha a su pareja sentimental, Ángela del Pilar Ferro, se declaró inocente.

Durante una audiencia de legalización de captura y en el momento en que se le imputó el delito de feminicidio agravado en modalidad de tentativa, el agresor fue declarado culpable.

Cabe recordar que estos hechos ocurrieron el pasado viernes 16 de octubre en una casa en el barrio El Redil, en la localidad de Usaquén. Camilo Ferró, atacó a su pareja con un hacha y en la casa en donde ocurrieron los hechos estaba un menor de edad.

El abogado César Augusto Londoño, de Londoño & Asociados, Abogados Consultores, habló en exclusiva con EL TIEMPO para explicar cuáles son las razones y argumentos para que el defendido se declarara inocente en la audiencia de legalización de captura.

Lo primero que explicaron es que Miguel Camilo «se encuentra muy afligido» y que ha estado así desde el mismo momento en que acontecieron los hechos. “Por esta razón, nuestra firma de abogados vio la imperiosa necesidad de que, por intermedio de nuestro equipo interdisciplinario, se le practicaran unas sesiones psicológicas, como en efecto se hicieron desde el día 20 de octubre, fecha en que se asumió el caso y que culminaron este 26 de octubre”.





La firma, a través de su vocero, explicó que desde el mismo momento que asumió el caso observó al joven implicado en un profundo dolor y arrepentimiento. “Está con tendencias suicidas porque él es consciente de que cometió un grave error en un estado de alicoramiento no propio en él”.



El señalado, luego de cometer la agresión huyó del lugar de los hechos y posteriormente cambió su aspecto físico. Él se escondió, según las autoridades, en una finca en Fusagasugá.

Explicaron que el implicado «habitualmente no consume bebidas alcohólicas» y que esta circunstancia, sumada a una confesión de infidelidad que al parecer venía de seis meses atrás, hizo que entrara en un «estado de ira e intenso dolor». “Nosotros aspiramos que esto se tenga en cuenta en el momento de tasar la pena a imponer”. Pero hay que aclarar que la ley establece que nada justifica un hecho de violencia como el que se presentó.



Londoño, agregó, que la firma coincide con la Fiscalía, la víctima y su representado en el hecho de que ninguna forma del caso debe quedar en la impunidad. “Pero apelamos a una adecuación típica correcta y no sobredimensionada, como es habitual en el ente acusador y que a nuestro juicio soslaya el debido proceso”.





La firma también explicó que Miguel Camilo Parra, no cambió su aspecto para huir de las autoridades, sino que simplemente se había cortado el cabello para colocarse a disposición de la Fiscalía. “Lo hizo para afrontar las circunstancias de su lamentable error, que a la postre y viendo el lado humanístico del derecho penal no lo define como ser humano, lo que sí lo define es su actuar que antecede a dicha circunstancia que hoy lo tiene en este lamentable acontecer”.

El abogado también le dijo a EL TIEMPO que su representado «amó a la señorita Ángela Ferro, que siempre la protegió, acompañó» y que le colaboraba en todas las cosas que tenían vital importancia. “Así mismo, al pequeño hijo de ella, con quien tenía una excelente relación, lo cuidaba en las noches en que no llegaba la mamá del mismo y lo protegió siempre”. Lo cierto es que Ángela Ferro ha dicho que no era la primera vez que había hechos de agresión en su contra y que las peleas era continuas.





¿Qué ha dicho la víctima?

La familia de Ángela aún no salen de la conmoción. Los embarga la alegría de que se haga justicia, pero también hay algo de zozobra porque el ataque contra esta mujer fue brutal.



Por su parte, Ángela Ferro, quien aún está en recuperación, dijo que todavía no comprende por qué razón su pareja fue capaz de cometer semejante ataque. «Él ya había sido agresivo, me había tirado de la cama; había intentado morderme, pero al mismo tiempo era detallista y cambiaba. Era como si fuera dos personas diferentes», dijo la mujer, quien ya está en recuperación.

Ferro también confirmó que antes del ataque ella ya tenía listo un apartamento para pasarse y darle fin a su relación con él.

Agregó que su hijo no fue atacado porque en medio de lo disfuncional tenían una buena relación con su expareja. «Su captura fue una sorpresa, tengo muchos nervios, estoy contenta. Sé que viene un largo proceso, pero también tengo mucho miedo. Han aparecido exparejas de él que sufrieron más o igual que yo y que se tuvieron que salir del país».

