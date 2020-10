Piqué: «Leo se merece todo. El nuevo estadio debería llevar su nombre»

octubre 23, 2020 - 7:12 pm

Desde hace varias semanas que en el Camp Nou se vive un clima enrarecido. La interna entre el plantel y los dirigentes -con el presidente Josep Maria Bartomeu como principal apuntado- es cada vez más feroz. Luego de algunas versiones encontradas, Gerard Piqué, uno de los capitanes del conjunto azulgrana, decidió salir a aclarar su situación contractual, apuntó contra la comisión directiva y defendió abiertamente a Lionel Messi.

En diálogo con La Vanguardia, el marcador central reconoció cuáles fueron las palabras que le dijo a la Pulga luego de mandar un burofax a la institución expresando su deseo de continuar su carrera profesional en otro equipo. «Yo como presidente habría actuado diferente. Le pedí a Leo que aguantara. No tuve mucho trato con él esos días porque creí que era una decisión muy personal. Recuerdo uno: ‘Leo, es un año, y luego viene gente nueva…’, confesó.

“Yo me pregunto: ¿Cómo puede ser que el mejor jugador de la historia, que hemos tenido la santa suerte de disfrutar, se levante un día y envíe un burofax porque siente que no le están escuchando? Todo es demasiado chocante. ¿Qué está pasando? Leo se merece todo. El estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador. Debemos preservar nuestras figuras, no desprestigiarlas. Me pone de los nervios”, esbozó el ex Manchester United, dejando en claro su respaldo al argentino en su cruzada con los directivos. Y, para reforzar su punto de vista, agregó: “Me sorprende que gente como Pep, Puyi, Xavi o Valdés no estén en el club. Algo no se está haciendo bien. A esta gente la has de mantener siempre, forman parte de la historia del club, lo han hecho grande. Deberían sumar, estar aquí”.

El defensor también apuntó contra Bartomeu. “El tema de las redes sociales. Yo, como jugador del Barça, veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar, ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad… Le pedí explicaciones y lo que me dijo es ‘Gerard, yo no lo sabía’. Y me lo creí. Pues después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club”, comentó el futbolista en clara alusión a Jaume Masferrer. “Me duele mucho. Lo digo aquí porque se lo dije antes personalmente al presidente. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Es doloroso? Sí. ¿Puedo hacer algo más? Pues no. Mi relación con el presidente puede ser cordial pero hay cosas que quedan”, añadió.

Otro tema que ahondó Piqué fue el pedido de rebaja salarial por parte de la institución. “Como capitán defiendo los intereses del equipo y tomo la decisión de firmarlo. Y aquí somos un vestuario unido. Después dicen que el vestuario se ha roto y no sé que más. Lo hicieron cuando muchos jugadores estaban con sus selecciones, metiéndonos en el mismo saco con todos los trabajadores. A título personal cada jugador es libre de aceptar la propuesta voluntariamente del club. Otra cosa es que te obliguen de forma unilateral y que lo hagan con las formas en que lo han hecho. Ahí, la verdad, estoy en total desacuerdo”, manifestó. Él, junto a Messi, Sergio Busquets y Sergi Roberto, firmaron una carta que le acercaron a la comisión directiva para dejar en claro la negativa del plantel.

El marcador central también esclareció su accionar, ya que pocas horas después de firmar dicho documento aceptó renovar su contrato con una merma en su salario. “El club me comunica, a mí y a otros jugadores, que debido a la pandemia el club sufrirá mucho económicamente y en esa tesitura el Barça está por encima de cualquier persona. El Barça me lo ha dado todo, así que me pongo a su disposición. Me dicen que todo el dinero al que pueda renunciar este año será cobrado en un futuro. Hacemos números y propongo una cantidad”, manifestó.

La salida de Ernesto Valverde:

«Hablar ‘con el periódico del lunes’, como dicen los argentinos, es muy fácil. No sabremos nunca qué habría pasado, pero a mí, tras ganar dos Ligas y siendo líderes, echar al entrenador a mitad de temporada, como proyecto, no me parece coherente. No lo vi lógico. A nosotros se nos convoca a una reunión y se nos transmite un mensaje, y parece que debamos aprobarlo o desaprobarlo, cuando nosotros dijimos: “Señores, esa es una decisión que debéis tomar vosotros’”.

La histórica eliminación a manos del Bayern Munich:

“Hay que hacer autocrítica. Cuando pierdes contra el Bayern de ese modo es porque has desatendido la rutina. Esto no llega de un día para otro. Tocamos fondo con el 2-8 y teníamos que hacer un reset todos para ver qué era lo mejor para el club. Desde la humildad, remando y teniendo claro que nadie es imprescindible. Había muchos vicios adquiridos que requerían cambios profundos. Es cierto que se han hecho algunos y que quizás no se han de llevar a cabo todos de golpe, pero se tiene que notar que se hacen las cosas de otra manera”.

Ronald Koeman:

“Nos ha dado muy buenas sensaciones. El míster utiliza un mensaje muy directo que al vestuario le ha gustado, y la dosis de trabajo ha aumentado. Hemos empezado bien la temporada, aunque la derrota de Getafe fue un golpe inesperado. A ver qué pasa en el clásico”.

