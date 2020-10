Pescador encontró viva y flotando en el mar a mujer que desapareció en Colombia hace dos años

octubre 1, 2020 - 11:04 am

Un pescador colombiano encontró viva y flotando en el mar a una mujer que desapareció en Colombia hace dos años.

El caso es extraño y se ha convertido en tendencia en redes sociales por su particularidad y la historia que está detrás del suceso.

Rolando Visbal y Gustavo Borsch, los dos pescadores que lograron poner a salvo la mañana de este sábado a Angélica Gaitán, la mujer que estaba flotando a más de 3 kilómetros de la orilla de la playa de Salgar, en Puerto Colombia, manifiestan que su raciocinio no les da para entender cómo un humano habría logrado sobrevivir en alta mar sin ningún tipo de elemento que la pudiese mantener a flote.

Tal como se aprecia en una grabación compartida el pasado 26 de septiembre, el protagonista de las imágenes se percata de la extraña presencia de un cuerpo a más de dos kilómetros de la costa. Tras darse cuenta de que se trataba de una persona, se puede ver cómo el hombre lanza al agua un salvavidas y arrastra a la desconocida hasta el barco.

Una vez a bordo, la mujer, identificada como Angélica Gaitán, de 46 años, reconoció que no sabía dónde se encontraba. Según Daily Mail, habría pasado algo más de ocho horas flotando en el mar y llegó al hospital en estado de shock.

Una vez atendida, la mujer comenzó a relatar su dramática historia: «Los malos tratos empezaron en el primer embarazo, me golpeaba y abusaba violentamente de mí. En el segundo embarazo siguieron los maltratos y no me pude alejar de él debido a que las niñas aún eran pequeñas», explicó la mujer. «Muchas veces denunciaba, pero la Policía se lo llevaba 24 horas y cuando el estaba en la casa de nuevo, volvían las agresiones. Y me marché».

«Estuve deambulando por las calles durante seis meses y después fui a buscar ayuda a la oficina de la mujer», dijo al mismo medio. «Allí me mandaron a un hogar de paso, pero no fue suficiente porque no recibí nada de ayuda y me dijeron que se había acabado la medida de protección porque él ya no estaba en Barranquilla».

De nuevo en la calle, Angélica solo vio una solución a la situación tan complicada que estaba atravesando: la muerte.

«Estando en la orilla del mar, me encontré con la soledad y decidí lanzarme al océano, dejé que me arrastrara y esperar que pronto acabara esta pesadilla», confesó.

Por suerte, ocho horas más tarde fue rescata por el pescador. Hoy, ya recuperada, da las gracias a Dios y asegura que ha vuelto a nacer. Sus hijas, que llevaban dos años sin saber de ella, están recaudando dinero para poder trasladarla a Bogotá y que sea atendida por ellas.

Fue rescatada mujer a 3 kilómetros de las costas de Puerto Colombia.



No hay claridad aún sobre los motivos por los que se encontraba en medio Del Mar. pic.twitter.com/ZCjf24CRhZ — Susana De León (@Susanadeleonc) September 26, 2020

#ATLÁNTICO. Pescadores rescatan a una mujer que flotaba misteriosamente a más de dos kilómetros de las playas de Salgar, Atlántico. El rescate se produjo hacia las 7:30 A.M de este sábado 26 de sep. pic.twitter.com/ObNa0Akx4H — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 26, 2020

Otros casos

No es la primera vez que un colombiano sobrevive en el mar. En mayo del 2016 un pescador sobrevivió dos meses perdido en océano, alimentándose con gaviotas y pescado crudo, informó NBC. El hombre fue rescatado por guardacostas de EE.UU., pero sus tres compañeros de embarcación no sobrevivieron.

En marzo los cuatro pescadores salieron de Colombia, pero el motor de su lancha se apagó. Dos meses después el único superviviente fue rescatado a 3.200 kilómetros de las costas de Hawái por un buque de carga panameño. El hombre fue trasladado a Honolulu y después entregado al consulado colombiano.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

BBC/ RT