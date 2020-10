Parto por cesárea ¿hay pujos?

octubre 20, 2020 - 11:09 am

Cesárea. El ciclo de la vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. Es muy popular hablar de este esquema de la vida, aunque una parte muy importante suele ser tomada a la ligera ya que de ella no participamos activamente y ese es el nacimiento. Esta parte solo involucra a la madre, por lo tanto, es obvio que no podamos pensar más allá de un cumpleaños.

Pero al momento de la adultez, es necesario entender cómo se da el nacimiento y bajo qué medidas, de esta manera comprender las circunstancias. Cuando una mujer embarazada está cerca de dar a luz, múltiples situaciones pueden tomar lugar, situaciones que terminarán en una de dos opciones: parto natural o parto por cesárea.

El parto natural es precisamente el proceso por el cual una mujer asistida por un médico o personas experimentadas, da a luz al bebé mediante la vía vaginal. Esto se da cuando la madre al punto de los 9 meses se dilata y su cuerpo de forma natural, se prepara para la expulsión fetal. A pesar de que, puede suponer un momento angustioso y doloroso para casi todas las mujeres, suele ser relativamente rápido y fácil de superar. El cuerpo atravesó un proceso completamente natural y puede recuperarse solo.

Por otra parte, cuando hablamos del parto por cesárea, es una historia completamente diferente. La característica principal del parto natural y por la cual se ha ganado mala fama es exactamente por el dolor producido por el puje que la mujer debe realizar para expulsar al bebe a través de la vagina. Esta característica no se presenta en el parto por cesárea. La cesárea desde luego es el nacimiento del bebé; pero, también es una intervención quirúrgica como cualquier otra y por ello también presenta los riesgos de una cirugía.

El parto por cesárea es una intervención quirúrgica abdominal, donde se realiza una abertura en la zona baja del vientre de la madre; el cirujano hace una incisión justo por encima del área púbica donde se corta la piel del abdomen y se abre el útero y el saco amniótico para poder sacar al bebé. Mientras tanto, la madre está bajo los efectos de la anestesia epidural, es decir anestesia regional, solo en esa zona específica del cuerpo. Sin embargo, en caso de una madre muy nerviosa, puede ser aplicada la anestesia general, pero esa es una decisión del médico especializado.

Generalmente, la cesárea es una práctica que dura aproximadamente una hora, ya que, además de sacar al bebé hay que abrir y cerrar la piel y los órganos de la madre. Debido a los riesgos, la cesárea normalmente está relacionada con la preservación de la vida de la madre y del bebé, en caso de emergencias, posiciones incorrectas del feto, gestaciones gemelares, problemas con la placenta, entre otras situaciones anormales. De esta forma, el parto por cesárea representa una forma secundaria de dar a luz ya que no es el proceso natural del cuerpo; además, múltiples intervenciones de este tipo pueden resultar riesgosas para la salud de la mujer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda no superar el 10%-15% de número de cesáreas en la totalidad de nacimientos. No obstante, no es una recomendación muy acatada en los países occidentales, ya que, a pesar del riesgo, la cesárea no presenta un nivel de dolor similar al del parto natural. Desde luego, cada cuerpo es diferente y es la decisión de cada mujer escoger la mejor forma para traer su bebé al mundo. El nacimiento es una de los momentos más hermosos de la vida y por ello, la información correcta de su proceder es indispensable tanto por la salud del bebé como de la madre. Ya sea por vía natural o por cesárea, existen riesgos y recompensas que experimentar.

