Pablo Bonilla se llevó el duelo contra Rofl Feltscher en la MLS

octubre 29, 2020 - 10:52 am

Los venezolanos Pablo Bonilla y Rofl Feltscher se vieron las caras este miércoles en el partido entre Los Angeles Galaxy y Portland Timbers por la MLS.

Bonilla dio una asistencia del primer gol del Timbers, que venció 5-2 a Galaxy en el Providence Park. El lateral criollo, quien vio acción hasta el minuto 63′, tuvo una buena pisada, que dejó en el suelo al argentino Cristian Pavón.

Jarek Niezgoda locks up a brace early in the match.#PORvLA | #RCTID pic.twitter.com/p3SusC1twh