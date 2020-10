Ozías Acosta tras la partida de «Pillopo»: ¡Que vaina, te vamos a extrañar!

View this post on Instagram

QUE VAINA PILLOPO!! HOY PRECISAMENTE CAMINANDO TE RECORDÁBAMOS ENTRE UN GRUPO DE AMIGOS DE TUS LOGROS EN EL BÉISBOL AMATEUR. HOY HABLÁBAMOS DE TUS APORTES A NUESTRA GAITA Y A NUESTROS GAITEROS. HOY LAMENTÁBAMOS EN LAS CONDICIONES DE SALUD EN LAS QUE TE ENCONTRABAS EN TU HOGAR,EL CUÁL COMPARTISTE CON TU COMPAÑERA DE VIDA LA SEÑORA NELLY,LA CUÁL HABÍAS DESPEDIDO DE ESTE PLANO TERRENAL. HOY TRISTEMENTE LLORO TU DESPEDIDA FÍSICA VIEJO,LLORO TU EXISTENCIA EXTINGUIDA POR LA ENFERMEDAD ESPERANDO POR UNA AYUDA QUE NUNCA LLEGÓ. ME NIEGO A RENDIRME ANTE TANTA INSENSIBILIDAD HUMANA,ANTE LA CORRUPCION INSENSATA QUE ANTEPONE INTERESES POR ENCIMA DE LA VIDA DE NUESTROS HERMANOS. ESTE ES EL RESULTADO DE LOS ANTIVALORES,DE LAS PRIORIDADES EQUIVOCADAS ANTE LA NECESIDAD DE MUCHOS ARTISTAS Y CULTORES QUE MERECEN EL RESPETO,Y LA ATENCIÓN DE QUIENES DEBERÍAN DEFENDER SU PROTECCIÓN. LUIS ADOLFO CAMACHO FORJÓ EL DEPORTE Y LA MÚSICA DEL ZULIA Y VENEZUELA,ES POR ELLO QUE LEVANTO MI VOZ PARA HONRARLE Y PEDIRLE AL DIOS ETERNO PADRE CELESTIAL Y A NUESTRO SEÑOR JESÚS QUE GUÍEN SU ESPÍRITU CON SU LUZ DIVINA! TE VAMOS A EXTRAÑAR!! HASTA EL REENCUENTRO CELESTIAL!!!