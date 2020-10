Organizadores de la consulta popular en Venezuela: “No pasaría del 15 de diciembre”

octubre 24, 2020 - 6:20 pm

La consulta popular que está siendo promovida por la oposición venezolana se materializará antes del 15 de diciembre, según informó la exmagistrada e integrante del comité organizador de la votación, Blanca Rosa Mármol de León.

“La fecha no está fijada todavía, pero no pasaría del 15 de diciembre. Pudiera ser después del 6 de diciembre”, fecha del sufragio para renovar la Asamblea Nacional, en el que no participará la oposición, indicó en entrevista a la Voz de América.

En vez de sumarse a las votaciones legislativas, la sociedad civil, con el apoyo de la actual Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, convocó a una consulta, según los artículos 5 y 70 de la Constitución, que reivindican que la soberanía reside en el pueblo.

El evento servirá para consultarle a los venezolanos que residan dentro o fuera del país si autorizan la implementación de “mecanismos de presión nacionales e internacionales” para provocar un cambio en la conducción del país. También, se les interrogará sobre la instauración de un gobierno de transición para, posteriormente, llegar a la realización de elecciones “libres” de la Presidencia y el Parlamento.

Mármol de León adelantó que existen “ideas claras” en cuanto a la logística del evento electoral. Precisó que habrá dos modalidades de participación: la presencial; y la “virtual” o electrónica, mediante el uso de Internet.

La experta en derecho indicó que el voto presencial tomará un solo día, mientras que el electrónico “pueden ser unos cinco días, aproximadamente”. Todo venezolano podrá participar presentando su cédula o pasaporte.

Voz de América