Dodgers despacha a Bravos y avanza a su tercera Serie Mundial en los últimos cuatro años

octubre 19, 2020 - 9:12 am

Dodgers de Los Ángeles clasificó por tercera vez en los últimos cuatro años a la Serie Mundial tras superar 4-3 a Bravos de Atlanta en el séptimo decisivo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

La escuadra californiana tuvo que venir de atrás para lograr la victoria. El elenco de Georgia picó adelante en el encuentro con par de carreras en los primeros dos episodios.

Will Smith empató las acciones en el tercero con sencillo remolcador de dos anotaciones. Bravos retomó la ventaja en el marcador en el cuarto con un sencillo de Austin Riley.

El puertorriqueño Kiké Hernández igualó la pizarra en el sexto acto con un vuelacerca tras ingresar como bateador emergente.

KIKÉ, DEEP IN THE HEART OF TEXAS. pic.twitter.com/NQaELWU3IA