Nuestra reina de las alturas, Yulimar Rojas cumple hoy 25 años

octubre 21, 2020 - 8:00 am

La bicampeona mundial de salto triple, Yulimar Rojas, celebra hoy por todo lo alto su cumpleaños número 25.

Yulimar Andrea Rojas Rodríguez nació en Caracas, el 21 de octubre de 1995. Es una atleta venezolana, medallista olímpica,​ bicampeona mundial en pista cubierta, tricampeona mundial en pista cubierta larga, dos veces campeona mundial al aire libre en la especialidad de triple salto​ y múltiples veces medallista panamericana, bolivariana y sudamericana.

Ha competido en salto alto, salto largo y triple salto, con marcas personales de 1.87, 6.57, y 15.43 metros respectivamente, siendo las dos últimas récords nacionales de Venezuela. Su marca de triple salto es también el actual récord de Sudamérica y récord del mundo en pista cubierta.

Rojas esta residenciada actualmente en España, donde desde hace cuatro años fichó por el fútbol club Barcelona en Atletismo.

Making 15.43m look easy.



Yulimar Rojas in full flow on her way to breaking the triple jump world indoor record🤩



pic.twitter.com/jlTu0KH5eY