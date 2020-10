Netflix 'The Crown' Diana de Gales protagoniza la cuarta temporada

octubre 14, 2020 - 2:57 pm

Emma Corrin es Diana de Gales en el avance de ‘The Crown’ que deja claro como son los cuentos de hadas en la Corona Británica

El próximo 15 de noviembre se estrena en Netflix la nueva y esperadísima temporada de ‘The Crown’, que es la última con los actores actuales y que se centrará en la historia de Diana de Gales, su «cuento de hadas», tal y como se puede ver en la nueva promo de la ficción.

El nuevo tráiler muestra cada uno de los lados con sensibilidad y al mismo tiempo dureza, al igual que en las ediciones anteriores se hizo con otros personajes, de la madre de Guillermo y Harry de Inglaterra.

El tráiler comienza con un reloj y un bastón golpeando al suelo, marcando un ritmo que demuestra lo estricta de la vida como parte de la Familia Real, dando paso a la entrada de una joven, Diana Spencer, en uno de los salones del Palacio de Buckingham.

«En esto se basan los cuentos de hadas», se oye de la voz en off, que deja claro que la historia de amor no termina en el día de la boda, tal y como la historia demostró en el caso de la princesa de Gales. En unas imágenes que van avanzando de manera vertiginosa, se adelantan escenas tan importantes como la presentación de Margaret Thatcher a la reina Isabel, momentos clave de la relación entre el príncipe Carlos y la que fuera su primera esposa, hasta su boda, que pone fin al vídeo no sin antes mostrar discusiones entre ellos o situaciones emotivas con el resto de familiares.

Durante algunos meses se dudó de que los nuevos episodios de ‘The Crown’ llegarán a final de año, como hacen cada temporada, debido a que la pandemia les sorprendió en mitad del rodaje, pero la serie consiguió cerrar la grabación con éxito y la fecha sigue el mismo patrón que en ediciones anteriores, aunque sí tendrá que posponerse la quinta.

Además, será la última ocasión con Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter o Josh O’Connor, puesto que la siguiente volverá a hacer un cambio de intérpretes para reflejar el cambio de época, dando paso a Imelda Staunton como la reina Isabel, Lesley Manville en el papel de Margarita, Jonathan Pryce dando vida al duque de Edimburgo y Elizabeth Debicki interpretando a Diana de Gales. Aún está pendiente conocer quiénes se pondrán en la piel de los príncipes Carlos y Ana.

La apuesta de Netflix

La sinopsis de Netflix indica que con la década de los 70 dando sus últimos coletazos, la reina Isabel y su familia se afanan por salvaguardar la línea sucesora buscándole una esposa adecuada a su hijo Carlos, quien sigue soltero a sus 30 años. El romance entre el heredero y la joven Diana Spencer se convierte en un muy oportuno cuento de hadas capaz de unir al pueblo británico, aumentan las divisiones en el seno de la Familia Real tras las puertas de palacio.

Por otro lado, la tensión entre la reina y Margaret Thatcher —la primera mujer que ocupó el cargo de primer ministro de Gran Bretaña— a cuenta de las polémicas políticas de esta última y su impacto en la nación no hace sino aumentar cuando Thatcher arroja al país a la guerra de las Malvinas, generando fricciones en la Commonwealth, por lo que la cuarta temporada estará centrada en los años de Carlos y Diana, particularmente en lo que pasó y las consecuencias posteriores.

