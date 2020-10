Nadal participará en el Masters 1000 de París con la única misión de ganarlo

octubre 20, 2020 - 12:31 pm

Rafael Nadal, que había dejado planear la duda sobre la continuación de su temporada tras su decimotercer título en Roland Garros, se entrena actualmente en sala y dio cita a los aficionados al tenis en el Masters 1000 de París, este martes en las redes sociales.

«Es la hora de la temporada indoor… (…) Y sí, me estoy preparando para Paris Bercy», tuiteó Nadal (34 años) en su cuenta Twitter para acompañar una foto suya entrenándose en sala en su academia en Baleares, tomada durante la jornada.

«Estamos impacientes por volverte a ver en París», le respondió el torneo parisino.

El Masters 1000 de París, que está programado del 2 al 8 de noviembre, nunca ha sido ganado por Nadal, quien espera lograrlo durante este 2020.

It’s indoor season time… this picture was earlier today practicing at the @rnadalacademy … And yes… getting ready for #ParisBercy 😉💪🏻 pic.twitter.com/SajEB4JMEW