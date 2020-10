Nadal arrolla a Schwartzman y buscará su título 13 de Roland Garros

octubre 9, 2020 - 2:38 pm

El rey de Roland Garros Rafael Nadal jugará por su décimo tercer título el domingo 11 tras derrotar este viernes 9 de octubre al argentino Diego Schwartzman; por 6-3, 6-3 y 7-6 (7-0), en 3 horas y 9 minutos de juego.

Nadal, que si gana el domingo igualará el récord de 20 Grand Slams de Roger Federer, jugará con el vencedor del duelo entre Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas.

«Rafa es Rafa y esto es Roland Garros, hay una historia y nos tenemos que pegar a ella», había avisado su técnico Carlos Moyá en la previa. El aventajado discípulo cumplió al pie de la letra, salvo en un tercer set en el que se enredó hasta que resolvió el ‘tie break’.

«Es un momento muy difícil y les doy las gracias. Estar en la final de Roland Garros es muy especial. Gracias a mi familia, que ha venido hoy, es un momento muy bonito para mí», señaló Nadal nada más acabar.

La meteorología dio una tregua en el Roland Garros de las tormentas y se quedó una tarde casi primaveral, con sol y unos 17 grados. El español no iba a desaprovechar el regalo, con una exhibición ante el jugador que le batió en la tierra batida de Roma hace tres semanas.

