Nacho lanzó su nuevo video La Buena ¡ Melany Mille es la protagonista!

Tira “La Buena” significa dame el visto bueno o, en argot urbano, “dame la verde”. A una persona de la tercera edad le diríamos “deme la bendición”. La capacidad de análisis e interpretación de títulos, textos y situaciones de cada quien, no solo va de la preparación académica sino del estado espiritual de cada persona. La mayoría de las veces (por no decir todas) la percepción que tenemos de algo tiene más que ver con nosotros mismos que con la realidad del asunto. No deja de ser divertido leer las conclusiones de gente que se queja de una novela o un show sin darse cuenta de que los principales escritores del drama son ellos mismos y el guión lo van fabricando en su mente gracias a la musa de sus problemas, carencias y frustraciones. En otro orden de ideas, mi nueva canción “La Buena” se ha convertido en un éxito en menos de 24 hrs y el video hecho exclusivamente para Facebook ya cuenta con más de 6 Millones de reproducciones en solo 19 hrs. Si no has visto el video, te invito a visitar mi página oficial y a disfrutar de este visual orgánico que resume un poco la libertad que he sentido regresando a mis raíces y la alegría de volver a hacer música. Dios los bendiga mucho. Me alegra demasiado que les haya gustado tanto la canción y el video.