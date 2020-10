Murió “el estilista de las estrellas”, Alfredo Palacios

Por su parte, Lucía Méndez difundió un audio a través de su oficina de prensa donde se le escucha conmovida y al borde del llanto:

“Yo la verdad muy triste, porque hoy se murió un amigo entrañable, presente en momentos importantes de mi vida siempre. Un amigo que se desaparecía cuando te iba bien, pero cuando te iba mal era el primero que estaba ahí. Murió un triunfador, un líder de la radio durante muchísimos años, con estilo sencillo y neta como era él, un triunfador de verdad. Me da mucho gusto porque ya no está sufriendo, ya no le duele nada. Lo único que quiero es que tenga una elevación maravillosa, que Dios lo guarde en su gloria a Alfredo Palacios y que de verdad lo recordemos con muchísimo cariño porque sí me está doliendo su muerte, Descansa, en paz, pero te fuiste lleno de gloria amigo. Así como triunfaste en la tierra, debes estar triunfando en el cielo. Te amo, Alfredo”.

Infobae