Mujeres sin pena a nada (Video)

octubre 21, 2020 - 1:45 pm

Ver esta publicación en Instagram Sexy girl Una publicación compartida por Modelos sexy (@nenasexy90) el 10 de Dic de 2019 a las 2:11 PST

Estos portales tienen un buen tiempo online. Son el antecendente a las páginas de sexo y desnudos vigentes y en tapete hoy en día. En ellas no había ningún interés económico a no ser las ganas de dejarse ver, de mostrarse y alcanzar la popularidad. Hoy es diferente. Las chicas venden sus fotos atrevidas y eso se ha convertido en un gran negocio donde participan estrellas de las redes sociales, del cine y de la tv. Aquí algunas fotos de pioneras a quienes no les daba pena nada.