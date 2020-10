Mirla Castellanos se infectó de coronavirus en España

octubre 11, 2020 - 12:21 pm

La primerísima Mirla Castellanos superó la infección del Covid-19 en Madrid España.

La cantante venezolana siempre se mantuvo activa en las redes sociales teniendo la enfermedad; Leves fueron sus síntomas, tos, pérdida del gusto y agotamiento. Aún se encuentra en aislamiento.

La artista de 79 anos, se encontraba en ese país europeo grabando algunos temas cuando fue decretada la cuarentena, siendo obligada a quedarse y fue entonces cuando contrajo la enfermedad.

Así lo informó la misma artista a través de un comunicado en redes sociales.

Hoy con absoluta responsabilidad y agradeciendo a la vida les comunico que estoy saliendo de mi crisis de ser positiva en COVID.

Después de presentar síntomas fui al médico de inmediato para hacerme el examen y resulté positiva. En ese momento decidí no alarmar, tomé la decisión junto a mi familia y mánager de no hacerlo público y acotar todas las medidas e indicaciones que el médico me indicó.

Presenté mucho agotamiento, dolores en el cuerpo y cabeza, tos, pérdida del gusto pero afortunadamente no tuve fiebre y mi sistema respiratorio estuvo bien.

Hoy al superar este momento quiero recordar que todos estamos expuestos a este contagio que no sabemos el momento y dónde contraerlo.

Continuar con el aislamiento social, uso del tapa bocas, antibacterial y lavarnos las manos con mucha frecuencia.

Agradezco entiendan mi decisión de no hacerlo público en su momento hasta no poder superar mi crisis y recuperar mi salud. Estuve activa en redes con la ayuda de Luis Capecchi.

Estoy como saben en Madrid temporalmente y aquí como en muchos países la enfermedad está muy latente.

Gracias a Dios y a la vida habrá Mirla Castellanos para rato. Por favor a seguir cuidándonos. Gracias

