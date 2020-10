Mirla Castellanos reveló importante secreto sobre su vida

octubre 19, 2020 - 3:04 pm

La cantante venezolana Mirla Castellanos le confesó a la presentadora Maite Delgado un secreto que dejó a más de uno con los pelos parados.

En entrevista para el canal de YouTube que pertenece a Delgado, Castellanos se sinceró y decidió dar detalles de su vida, incluso, de sus niveles educativos.

“Cuando empezaba mis espectáculos me decían, tú tienes que hablar como una letrada, tienes que hablar muy bien, como habla la gente con muchos años de estudio”, explicó.

“Pero cómo voy a tener muchos años de estudio, yo apenas llegué hasta sexto grado”, aclaró en el espacio web Maite TV.

La primerísima manifestó que le preocupaba mucho esa situación. Le solían decir “No digas eso porque la gente te va a odiar”.

Entrando en confianza, Castellanos decidió contar una de las anécdotas que marcó un antes y después en su vida. “Una vez al público le solté: ‘me van a perdonar como hablo pero yo no fui a colegios privados’”.

En cuanto a sus presentaciones y escenarios en los que ha logrado presentarse, comentó:

“Cuando voy a salir al escenario le pido a Dios que no se me olvide la letra, que no me enrede con el trapo, que los tacones no me fallen, que no se me suelte la faja. Será miedo o responsabilidad. Soy miedosa y lo confieso abiertamente”.

“Artista que no se sienta inseguro o miedo antes de hacer un show de la envergadura que sea, ese artista está mintiendo”, continúo.

Con relación a un retiro, admitió que podría estar cerca, aunque no confirmó fecha alguna.

“¿Cuándo me retiro? No lo sé. A lo mejor el año que viene, cuando cumpla 80, no lo sé. Para mí la mejor recompensa es el aplauso y la aceptación del público”, dijo finalmente.

“A veces digo: ‘Mirla, hasta cuando vas a estar en esto. No me gusta incomodidad de la ropa, el maquillaje, quiero ser más tranquila, más pausada en el escenario. Quiero sentarme a cantar mis canciones a mi ritmo”, culminó.

