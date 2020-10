La escalofriante decoración de Halloween que atemoriza a la propia policía

octubre 29, 2020 - 5:14 pm

La decoración de Halloween de la escena del crimen de un estadounidense es tan realista que los vecinos están llamando a la policía para investigar.

La Noche de Brujas el mayor día sagrado de la temporada espeluznante, y es así como un artista realizó una decoración de Halloween en su casa en Dallas que sobrepasa lo realista. En pleno jardín tiene un escenario que no se quedó con el simple gato negro casual, la Luna Llena o la calabaza inofensiva, su decoración de Halloween llegó al extremo de cadáveres incorpóreos y representaciones de masacre con motosierra.

«Siempre he estado haciendo travesuras como fantasmas voladores o esculturas de nieve de 7 pies de altura de mí mismo, así que, si iba a hacer una decoración de Halloween, era obvio que debería ser hiperreal», dijo a un medio internacional Steven Novak, el creador de esta aterradora decoración de Halloween.



Sin luces o máquina de niebla, simplemente algo que realmente asustaría a la gente que pasara por ahí en la oscuridad. Así que preparó unos maniquíes y arrojó 20 galones de sangre por todas partes. Dentro de la decoración de Halloween de este creador un maniquí yace con la cabeza pulverizada, otro con una balanza donde solía estar su cabeza y algunos más en bolsas de basura ensangrentadas caídas de una carretilla. Mientras tanto, en la ventana de la casa, una horda de zombis intenta escapar.



«Estoy muy orgulloso de la carretilla volcada en la calle llena de maletas Hefty, que parece un intento fallido de deshacerse de los cuerpos desmembrados en medio de la noche», agregó. Pero las decoraciones de Novak han llevado a la policía a su casa varias veces. “Los vecinos me dijeron que los coches de la policía estaban frente a mi casa muchas veces durante el día. Solo estuve en casa dos veces para recibirlos. Ellos me dijeron pensaron que era genial y que solo estaban allí porque tenían que responder a las quejas del sargento. Estaban en formación en la puerta y cuando la abrí me preguntaron si era todo mío. Le pregunté: ‘¿Te refieres a la sangre y los cuerpos? Si ese soy yo”, finalizó.



El creador de esta espeluznante decoración de Halloween asegura que no es la mitad de lo que realmente quería poner, por lo que guarda el secreto y las ganas para el Halloween del 2021.

