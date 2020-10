Migbelis Castellanos dio positivo al coronavirus

octubre 14, 2020 - 9:47 am

La exmiss Venezuela 2013, Migbelis Castellanos, informó a la opinión pública que tras someterse a una prueba, dio positivo al Covid-19.

«Di positivo al coronavirus. Estoy cumpliendo cuarentena en mi casa. Gracias Dios, me he sentido estable, he tenido mucho dolor de cuerpo, dolores de cabeza que van y vienen. Hoy precisamente me levanté sin el olfato, el gusto, no he tenido fiebre, pero estoy cumpliendo la cuarentena», dijo la también presentadora en un video para Univisión.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día