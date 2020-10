Thomas Jefferson Byrd, actor de distintas películas de Spike Lee, fue asesinado de varios disparos en las últimas horas en Atlanta, Georgia, el sábado, según confirmó el Departamento de Policía de Atlanta a Variety.

Este sábado, la policía de Atlanta llegó al 2259 de la Avenida Belvedere, respondiendo a una llamada sobre una persona herida a la 1:45 a.m. Cuando llegaron, los efectivos ubicaron que Byrd estaba tendido en el suelo. Presentaba múltiples heridas de bala en la espalda.

Los investigadores trabajan en las causales del hecho. Fox News habló con el amigo y ex representante de Byrd, Craig Wyckoff, quien dijo que unos amigos le contaron que Byrd tuvo una discusión en una tienda antes de regresar a su domicilio.

Byrd apareció en varias de las películas de Lee, incluyendo Clockers (1996), Get on the Bus (1996), Girl 6 (1996), He Got Game (1998), como Honeycutt en Bamboozled (2000), Deacon Zee en Red Hook Summer (2012), Bishop Zee en Da Sweet Blood of Jesus (2014), Apollo en Chi-Raq (2015).

Al respecto, el director le rindió homenaje en Instagram el domingo. “Estoy muy triste por anunciar el trágico asesinato de nuestro querido hermano Thomas Jefferson Byrd anoche en Atlanta, Georgia. Tom es mi chico. Aquí abajo lo ven como el aterrador personaje Errol Barnes en Clockers”, escribió el aclamado director. Y agregó: “Que todos deseemos condolencias y bendiciones a su familia. Descanse en paz, Hermano Byrd, Lee”.

Thomas Jefferson Byrd nació el 25 de junio de 1950 en Griffin, Georgia. Antes de empezar su carrera como actor, logró una licenciatura en ciencias en Educación de Morris Brown College, como como una maestría en Bellas Artes en Danza del Instituto de Artes de Califronia.

También fue un exitoso actor de teatro, nominado al premio Tony 2003 de Broadway como mejor actor por la reposición de Ma Rainey’s Black Bottom de August Wilson. Participó en el próximo drama de la Guerra Civil Freedonm’s Path.