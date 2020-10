Marjorie De Sousa aclaró los rumores wsobe la patria potestad de su hijo

Marjorie De Sousa aclaró los rumores que se han suscitado durante los últimos días relacionados con la patria potestad de su hijo Matías Gregorio, fruto de la relación que tuvo con Julián Gil.

La actriz y cantante venezolana reapareció públicamente en Ontario, California, donde recibió las llaves de la ciudad como reconocimiento a su trayectoria artística.

Lea también: Julián Gil perdió la patria potestad de su hijo Matías y su hermana ataca a Majorie

En la ciudad estadounidense, Marjorie De Sousa fue consultada sobre los rumores de la patria potestad de su primogénito.

“No puedo decir absolutamente nada porque no existe nada firme todavía, por eso la única que puede hablar de esto es mi abogada, y repito, no existe nada firme, así que no puedo decir nada”, dijo sobre el supuesto fallo a su favor.

Por otra parte, Marjorie De Sousa también se refirió a los ataques que recibe en las redes sociales.

“A veces te tienes que hacer oídos sordos (…) No puedes dejarte llevar por una persona que no tiene una foto en su perfil, que no tiene seguidores y además son creados para dañarte la imagen”, expresó.

La semana pasada se inició un rumor que aseguraba que un juez mexicano le había dado la patria potestad de Matías.

