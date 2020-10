Mariaca Semprún celebra sus dos nominaciones a los Latin Grammy 2020

octubre 6, 2020 - 4:05 pm

La cantante y actriz venezolana Mariaca Semprún contó las emociones que vivió al enterarse de que había sido nominada esta semana a la categoría Mejor álbum tropical y Mejor diseño de empaque por el disco «Soy puro teatro» en homenaje a La Lupe.

«Estoy muy contenta por la nominación. La Lupe no ha querido salir de mi entorno. La estrenamos en el 2013 en Venezuela y todavía está conmigo. Espero que se termine la pandemia porque vamos a estrenar el monólogo en Miami», explicó la artista.

«Mimisma yo no lo puedo creer, lloré, estaba en shock, estaba tan emocionada que no sabía cómo procesarlo, pasé el resto del día con un nivel de euforia total, estaba completamente abrumada y sobre todo me conmueve que cada logro que tenemos los venezolanos afuera o en cualquier reconocimiento internacional, el propio venezolano se lo toma como suyo, eso es lo más hermoso que me ha pasado», relató Mariaca.

Cuenta el orgullo que siente por este trabajo minucioso que se hizo en 3 años. «Yo sabía que teníamos algo bueno en manos. Espero que La Lupe esté contenta donde quiera que esté porque es un homenaje a ella», dijo la cantante residenciada en Miami.

La nominada a los Latin Grammy contó que el vínculo de La Lupe con Venezuela era inmenso, «Era como decir Gilberto Santa Rosa, hacía conciertos en Caracas cada dos semanas. Hizo conciertos con Tito Rodríguez, grabó un disco llamado La Lupe y su alma venezolana, con lo que obviamente, yo no iba a perder la oportunidad de incluir parte de esa música en el disco y hay un Medley venezolano que para mí es de los mejores arreglos donde participa un gentío, hay cuatro, maracas, tambores venezolanos, traduce un poco ese episodio de La Lupe en Venezuela, quien además fue Reina de los carnavales de Caracas en el cuatricentenario de la ciudad», acotó Mariaca.

La Lupe se ha mantenido allí, no ha salido de su entorno por 8 años. «Voy a hacer el monólogo musical de La Lupe en cuanto pase todo esto de la pandemia», aseguró la cantante.

«Soy puro teatro» es un minucioso recorrido por la historia musical de la reina latina del latin soul de los 60, donde se encuentran sus canciones más populares en clave de salsa, bolero y guaracha como Qué te pedí, Puro teatro, El carbonero y Adiós.

Mariaca aun no tiene detalles de cómo será la ceremonia de los Grammy Latino 2020 el próximo 19 de noviembre, «Lo más seguro es que sea una transmisión streaming», señaló.

