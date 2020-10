María Ines Calero y su hija roban suspiros por estas fotos en la playa, pero el mensaje de la exreina a su princesa es capaz de hacerte llorar

octubre 23, 2020 - 6:18 pm

María Ines Calero dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales dedicado a su hija Estefanía Moly con quien compartió un rato en la playa.

A través de un post en Instagram, la exreina dejó ver lo guapa que está su hija y ella. Además de robar cientos de suspiros, quizás, hizo llorar a más de uno con sus emotivas palabras.

«Si algún día olvido quien soy por favor no lo hagas tú. Llévame al Mar a ver la luna y las estrellas para que me vigilen y no dejen que me apague. Recuérdeme cada instante que fui fuerte y capaz y siempre tuve una sonrisa en mi carita. Tararéame bajito y cántame para que me levante tú amor y vuelva a bailar. Susúrrame al oído que me quieres para que mi corazón vuelva a latir. Átame a tu brazo y no me dejes escapar, hija mía . Gracias dios por darme una princesa en mi vida. Te Amo hija mía @estefaniamoly», dice el mensaje de María Ines.