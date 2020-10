Dosil, la primera piloto comercial, dedica un video a NAD desde el Lago

octubre 8, 2020 - 7:50 am

María Dosil, la primera piloto comercial en el estado Zulia, hace días se dio a conocer por un video que se hizo viral en las redes sociales mientras se bañaba en el Lago de Maracaibo, para subir a su TikTok.

Su travesura acuática, ganó el repudio de algunos, pero sumó muchos afectos de personas que al igual que ella, sienten un inmenso amor por la tierra que la vio nacer, por el hermoso Lago de Maracaibo, espejo de agua en el que todo buen zuliano se ha bañado y que cuentan sin miedo las anécdotas a las orillas de este plácido lar.

María se defendió y lejos de señalar a los que la criticaron, pidió sumar voluntades por su rescate. Hoy la profesional de la aviación zuliana, vuelve al Lago de Maracaibo, en un ambiente gaitero, esta vez para agradecer a Noticia al Día, el trato dado a la información sobre su video y los motivos que la llevaron a hacerlo.

«Muy buenos días. Un videito de regalo para Noticia al Día que habló de mí, que habló de la mujer que quería defender al Lago, no quiero defenderlo, solo quiero respeto para esta hermosura y para decir que podemos cuidarlo y podemos hacer muchísimas cosas por él y para él. Por ejemplo no botar basura y recoger cada plástico que veamos, reciclémoslo nosotros mismos y botémoslo a la basura donde tiene que ir, y no a este hermoso lago que nos regala tanto», comentó en su post que fue subido a su TikTok.

Dosil además de su caluroso saludo, con el puente y Lago de testigo, invitó a todos a tomar conciencia, para el rescate del Lago, a contribuir, uno a no ensuciarlo y dos a recoger cada desecho plástico para que ayudemos de alguna manera a su preservación.

«Un saludo muy especial a la página Noticia al Día, en Maracaibo siempre estamos dispuestos a hablar bien y bonito de nuestro hermoso patrimonio como lo es, el Lago de Maracaibo y puente Rafael Urdaneta».

El cariño a la tierra zuliana, cuna de poetas y gaiteros, no debe solo expresarse, debe sentirse y reflejarse en buenas acciones, como la de esta zuliana, que hoy exige respeto para el «Coloso», como es conocido el puente General Rafael Urdaneta y para el Lago de Maracaibo, ambos íconos de la zulianidad.

