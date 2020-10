“Maduro es un dictador, así de sencillo”: Biden

octubre 6, 2020 - 11:43 am

Joe Biden, candidato demócrata, en Florida, dijo durante un mitin de su campaña presidencial que «Maduro, a quien he conocido, es un dictador, simple y llanamente …Ha causado un sufrimiento increíble entre el pueblo venezolano para mantener su control del poder».

Biden prometió que, si llega a la Casa Blanca, concederá “inmediatamente” el estatus de protección temporal a los venezolanos.

Con respecto a su rival en las elecciones presidenciales de Estadoa Unidos. Biden deseó a Trump “una pronta recuperación” pero defiende que quien “contrae el virus diciendo que las máscaras no importan” es «responsable de lo que le ocurra”.

Biden ha deseado al presidente Trump una pronta recuperación, pero ha criticado con dureza su gestión de la pandemia.

“Me alegró ver al presidente hablar y grabar vídeos el fin de semana”, ha dicho el exvicepresidente. “Ahora que está ocupado tuiteando mensajes de campaña, le pediría que haga esto: Escuche a los científicos. Apoye el uso de máscaras. Apoye la obligatoriedad de las máscaras a nivel nacional”.

Ante el exilio cubano, Biden ha denunciado a Trump por simpatizar con los autócratas.

“El presidente Trump no puede promover la democracia y los derechos humanos para el pueblo cubano, cuando ha abrazado a tantos autócratas por todo el mundo, empezando por Vladímir Putin”, manifestó.

“Cuba no está más cerca de la libertad y de la democracia de lo que estaba hace cuatro años. De hecho, hay más presos políticos, la policía secreta es más brutal que nunca y Rusia es una vez más una gran presencia en Cuba”, expresó.

Con respecto a la crisis en Venezuela, que ha estado como prioridad en la lista de prioridades de la Administración Trump, pero que no ha logrado su objetivo de apartar a Nicolás Maduro del poder, dijo que está causando sufrimiento a los venezolanos para mantenerse en el poder.

Biden también se ha reunido con la comunidad haitiano-estadounidense, más favorable tradicionalmente a los demócratas.

Y después ha participado en un encuentro con votantes organizado por la cadena NBC, en la que ha sugerido que Trump, debido a su comportamiento en los últimos meses, tiene alguna responsabilidad en su contagio de COVID-19.

“Cualquiera que contrae el virus básicamente diciendo que las máscaras no importan, que la distancia social no importa, es responsable de lo que le ocurra”, ha dicho. Un sondeo realizado por The New York Times y la Siena College la semana pasada daba a Biden una ventaja de cinco puntos porcentuales en Florida, donde algunos residentes han empezado ya a votar.

