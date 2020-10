Falta de transporte afecta actividad de comercios en Maracaibo

octubre 19, 2020 - 12:07 pm

Comercios de Maracaibo abrieron sus puertas con poca afluencia de compradores: Aseguran que el servicio de transporte es deficiente.

Desde tempranas horas de este lunes 19 de octubre, los marabinos salieron a las calles, algunos a hacer sus compras y otros a trabajar; los dueños de negocios contaron a Noticia al Día que en nombre de Dios atienden el llamado a trabajar para que el país mejore su economía y ellos poder recuperarse, sin embargo, recalcaron que el movimiento es lento ya que el transporte no está activo un 100 por ciento debido a la escasez de gasolina.

«Esto es lo que queremos, trabajar y producir para que el país salga adelante, cómo en otros lugares con las medidas sí podemos, pero deben mejorar el problema de la gasolina porque no estamos haciendo nada, cómo nos movemos? A pie es imposible que la gente salga a comprar o vender, aseguro, Angelo Bellizzi, comerciante.

Luda Contreras manifestó que por fin se activó la ciudad. «Tenía siete meses sin salir de casa y pues me llamaron para que comenzara a trabajar, lo único que está mal es el transporte no conseguía como trasladarme , las autoridades que mejoren ese servicio por favor «, exigió.

José Blanco dijo que vino de Bomba Caribe a buscar dinero «la atención fue rápida pero me quejo también del transporte, no hay y el que trabaja te quiere cobrar lo que quiera y eso no es justo», contó.

Linda Escorcia, por su parte, salió a vender un anillo en una joyería, otro negocio que abrió sus puertas este lunes y perdió su viaje. » Abrieron pero me dijeron que no cuentan con suficiente efectivo para pagar, así que perdí mi viaje».

Ernestina García

Noticia al Día