Los venezolanos ya conocen sus grupos en la Europa League

octubre 2, 2020 - 4:55 pm

Mario Rondón, con el Cluj, Yangel Herrera y Darwin Machís, con Granada, son los tres venezolanos que dirán presente en la Europa League, que sorteó este viernes 2 de octubre su fase de grupos.

El equipo rumano tiene a la Roma como su prueba más difícil, en un Grupo A que completan el Yougng Boys suizo y el CSKA-Sofia de Bulgaria.

Por su parte, el ‘EuroGranada’ se enfrentará al PSV de Holanda, al PAOK griego y al Omonia Nicosia de Chripe en el Grupo E.

Cabe destacar que los venezolanos fueron clave en la obtención del pase de sus equipos a la fase de grupos de la Europa League.

«Super Mario» anotó un doblete para que los rumanos derrotaran al KuPS finlandés por 3-1.

Mientras que Machís y Herrera, abrieron y cerraron el marcador, respectivamente, en Suecia para darle la victoria 3-1 al Granada ante Malmo.

Los conjuntos de los criollos lograron evitar rivales como Tottenham, Milan, Leicester City, y en el caso del Cluj evadió a la Real Sociedad y al Villarreal.

La fase de grupos de la Europa League iniciará el 22 de octubre y el Granada enfrentará al PSV en la primera jornada, con el Cluj haciendo lo propio ante el CSKA Sofia.

El conjunto de Mario Rondón viene de una gran actuación en la pasada Europa League, en la cual accedieron a los dieciseisavos de final por encima de Lazio y Rennes.

En esa instancia enfrentaron al Sevilla, equipo con el que empataron ambos encuentros, pero el gol de visitante de los andaluces en el choque de ida en Rumania (1-1) les dio el pase a la siguiente ronda.

El AC Milan y el Tottenham de José Mourinho son dos de los favoritos para levantar la Europa League.

Tanto italianos como ingleses fueron encuadrados en grupos accesibles para lograr el pase a la siguiente ronda.

El conjunto de San Siro tendrá como rivales al Celtic de Glasgow, al Sparta Praga checo y al Lille francés en el Grupo H.

Por su parte, los londinenses se verán las caras con el Ludogorets búlgaro, el LASK de Austria y el Royal Antwerp belga en las acciones del Grupo J.

