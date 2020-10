Los Lakers encarrilan las Finales con otra exhibición de Davis y LeBron

octubre 3, 2020 - 8:38 am

Con 65 puntos combinados entre Anthony Davis y LeBron James, Los Ángeles Lakers no tuvieron piedad este viernes 2 de octubre de unos Miami Heat diezmados por las bajas y les derrotaron por 124-114, colocándose en ventaja 2-0 en las Finales de la NBA.

LeBron James terminó con 33 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias mientras Anthony Davis firmó 32 puntos y 14 rebotes, perfilándose ambos como claros favoritos al premio al Jugador Más Valioso (MVP) de estas Finales.

Por los Heat, Jimmy Butler anotó 25 puntos y repartió 13 asistencias, su récord en unos playoffs, y el novato Tyler Herro logró 17 puntos, convirtiéndose el viernes en el jugador más joven (20 años y 256 días) en ser titular en unas Finales.

Los Heat están contra las cuerdas en este serie no solo por la desventaja 2-0 sino por no poder contar por lesión con dos de sus tres mejores anotadores, el base esloveno Goran Dragic (desgarro en la fascia plantar izquierda) y el pívot Bam Adebayo (distensión en el cuello).

Ambos se lesionaron en el estreno del miércoles y se desconoce si podrán regresar en el tercer partido del domingo o incluso en algún momento del resto de la serie en Disney World.

Lejos de confiarse por la ausencia de Dragic y Adebayo, los Lakers saltaron a la pista con la intención de repetir la dominante actuación del miércoles y acercarse a su primer campeonato en la última década.

«Estamos jugando contra un gran equipo. Lo entendemos. Nos pusieron en muy duras posiciones ofensivamente (…) Estoy deseando ver otra vez el partido para ver donde podemos ser mejores, porque podemos serlo», dijo LeBron James, determinado a batir a su exequipo y conquistar su primer anillo con los Lakers y el cuarto de su carrera.

«Es la primera vez que estamos 2-0 abajo en estos playoffs. El mensaje es que estamos frente a una pared y tenemos que luchar», dijo el novato Herro, quien sustituyó en el quinteto inicial a Dragic.

«Sabemos qué tipo de equipo somos y de lo que somos capaces», recalcó Herro, quien ha tenido un papel fundamental en muchos momentos de esta postemporada, promediando 16,3 puntos y 2,4 triples.

Sin Adebayo, Miami no cuenta con ningún pívot capaz de contener a Anthony Davis por lo que el técnico Erik Spoelstra desplegó mucho más tiempo del habitual su defensa en zona, tratando de hacerse fuertes en la pintura y concediendo oportunidades en el tiro exterior.

Los Lakers, que este viernes lucieron su camiseta especial «Mamba Edition» en honor al fallecido Kobe Bryant, no tuvieron problemas en el arranque para asaltar la zona de Miami, con LeBron James asistiendo con facilidad a Davis y Dwight Howard bajo el aro.

HIGHLIGHTS: @KingJames pours in 33 pts, 9 reb and 9 ast as the Lakers take Game 2 🔥 pic.twitter.com/zKdEzyoM50