Los Heat recuperan a Adebayo, pero Dragic sigue de baja

octubre 6, 2020 - 8:45 pm

Después de dos partidos de baja por lesión, los Miami Heat recuperarán este martes 6 de octubre a su pívot All-Star Bam Adebayo para el cuarto juego de las Finales de la NBA ante Los Ángeles Lakers, en el que seguirá siendo baja el base Goran Dragic.

Tanto Adebayo como Dragic, dos de los tres mejores anotadores de los Heat, se lesionaron la semana pasada en el primer partido de las Finales ante los favoritos Lakers de LeBron James y Anthony Davis, que tienen ventaja en la serie por 2-1.

Adebayo y Dragic participaron este martes en el calentamiento sobre la cancha de Disney World (Orlando) efectuando algunos ejercicios y lanzamientos a canasta, pero a una hora del inicio del juego los Heat reportaron en Twitter que solo Adebayo estará listo para el partido.

#LALvsMIA INJURY UPDATE: Bam Adebayo (neck strain) will play in tonight's #NBAFinals Game 4 vs the Lakers.



Goran Dragic (foot) has been ruled out.