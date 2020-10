Los Buccaneers de Brady anunciaron el fichaje de Antonio Brown

octubre 28, 2020 - 2:23 pm

Los Tampa Bay Buccaneers de la liga de football americano (NFL) hicieron oficial este martes 27 de octubre el fichaje del controvertido receptor Antonio Brown, quien volverá a jugar junto al veterano Tom Brady.

Brown, de 32 años, tiene que terminar de cumplir una sanción de ocho partidos que le impuso en julio la NFL, por lo que se perderá el juego de los Buccaneers de esta semana y podría debutar el 8 de noviembre ante los New Orleans Saints.

Tampa Bay, que cuenta con un poderoso cuerpo de receptores asistidos por el mariscal de campo Brady, ocupa la primera posición de la división sur de la conferencia Nacional (5 victorias y 2 derrotas).

La decisión de ofrecerle a Brown una nueva oportunidad en la NFL responde a la aparición de lesiones en sus receptores titulares, según dijo el martes el entrenador Bruce Arians.

«Es una póliza de seguro», resumió Arians. «Si no tenemos a Mike (Evans) y no tenemos a Chris (Godwin), ¿por qué no contar con otro jugador de calibre Pro Bowl que está disponible y que se ajusta a todo lo que necesitamos?»

Brown ha sido uno de los mejores receptores de la última década en la NFL, con un promedio de 86 yardas de recepción por partido y un total de 80 touchdowns en su carrera, en la que fue elegido siete veces para el Juego de las Estrellas.

En los últimos años, sin embargo, fue más protagonista por sus problemas fuera del campo que por su rendimiento deportivo.

La temporada pasada fue contratado por los New England Patriots, donde aún militaba Brady, después de un tumultuoso paso con los Oakland Raiders, con quienes no llegó a debutar.

Tras disputar solo un partido oficial, los Patriots le pusieron en libertad en septiembre de 2019 al conocerse que había enviado mensajes de texto intimidantes a una mujer que lo acusó de acoso sexual.

Brown también fue acusado de agresión sexual y violación por otra mujer en un caso separado, señalamientos que el jugador ha negado.

A finales de julio, la NFL le suspendió por ocho juegos debido a «múltiples violaciones» del código de conducta personal.

Los Buccaneers no dieron detalles del contrato de Brown que, según reportó el domingo la cadena ESPN, tendría una duración de un año y podría reportarle un máximo de 2,5 millones de dólares.

AFP