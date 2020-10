Lewis Hamilton desplaza a Michael Schumacher con su victoria 92 en la F1

octubre 25, 2020 - 11:16 am

Lewis Hamilton se convierte en el piloto con más victorias en la historia de la F1 tras ganar este domingo el Gran Premio de Portugal.

«Muchachos, no podría haber hecho sin ustedes. Gracias por seguir confiando en mí. Es un honor trabajar con ustedes. Un trabajo espectacular», dijo Lewis Hamilton, quien se abrazó con su padre tras conquistar la carrera en suelo portugués.

Su compañero de equipo Valerri Bottas, fue segundo de nuevo, y Max Verstappen (Red Bull Racing) se ubica en el tercer puesto, para subirse junto al inglés en el podio.

